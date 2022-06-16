Sigh band
16.06.2022

Новый сингл SIGH «Mayonaka No Kaii». Осторожно, будет сложно

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«Забыл вам сказать. Необязательно притворяться, будто вам нравится новая песня», — написал в фб японской группы SIGH ее лидер Mirai Kawashima, и это самая странная реклама свежевышедшего сингла, какую я только видела.

С другой стороны, SIGH упорно, продуктивно и без длительных пауз играют уже более тридцати лет, и их крепкая упрямая аудитория, не ищущая простых музыкальных решений и чтящая Мираи гением, никогда в обитаемой Вселенной не только не осудит, но и не пройдет мимо его очередного творения.

Музыка SIGH специфична, это авангард без оглядок с уступками — и с нахрапу проникнуться новому слушателю, наверно, непросто. Однако вошедший в мир мрачных грез — останется там. И не важно, какую именно дичь (в хорошем смысле слова) замутит маэстро в следующий раз.

Итак, надцатый альбом группы Shiki появится в августе, к просмотру готов клип «Mayonaka No Kaii», и ему определенно стоит дать шанс.

«Shiki — опус мрачного эклектичного приблэкованного хэви-метала, обернутого в традиционные восточные одеяния, — сообщает Mirai. — В нем есть самый мрачный и тяжелый материал, который я записывал в последние годы, этакий гибрид примитивного блэка, влияний CELTIC FROST с эпическим хэви и соляками. Странный, психоделический альбом, экспериментальный, подчеркивающий, что витальная креативная сила по-прежнему движет SIGH в авангардном ключе, при этом сохраняя олдскульные корни.

«Mayonaka No Kaii» — кульминация развития нынешнего SIGH. Свист, горловое пение, вокальные гармонии а-ля URIAH HEEP, вокодер, соло на флейте, хаммондовский орган, соло на сякухати — все, что угодно! И пускай песня длится всего пять минут, она крайне многогранна и драматична.

Название темы означает «странный инцидент в полночь» и базируется на моем удивительном опыте, когда за одну ночь я дважды встретил полночь! Детали можно узнать в конце видео».

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