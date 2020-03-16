Новый сингл SECRETS OF THE MOON «Veronica’s Room»

Немецкие блэк-металисты SECRETS OF THE MOON выпускают в середине апреля альбом Black House. Одна из комнат этого «дома» открывается прямо сейчас, под названием «Veronica’s Room». В основе повествования — пьеса Айры Левина «Комната Вероники».

Мрачный сюжет «Комнаты Вероники» исследует тонкую грань между фантазией и реальностью. В центре истории — студенты Сьюзен и Ларри отправляются по приглашению смотрителей в старый особняк в Новой Англии, чтобы повидаться с единственным наследником некогда большого семейства. Сьюзен поразительно похожа на давно умершую сестру хозяйки дома, страдающей слабоумием, и смотрители полагают, что девушка может помочь утешить страдалицу, чтобы она могла уйти с миром на тот свет. Однако то, что начинается как простое проявление милосердия, быстро превращается в кошмар с чувством вины, жертвой и убийством.

, рубрика(и): Быстрые новости

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