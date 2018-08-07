Новый зловещий клип PYREXIA «Unholy Requiem»

Группа PYREXIA, из подвалов которой в последние пару лет доносились лишь криминальные вести, готовит к выпуску новый лонгплей Unholy Requiem, на титульную тему которого сегодня был выложен клип. И хотя от той самой, олдовой PYREXIA в составе остался лишь гитарист Chris Basile, звук команды вполне узнаваем и трушен. Ну а видеоряд… что ж, видеоряд доставит удовольствие любому добропорядочному маньяку.

, рубрика(и): Быстрые новости

Количество просмотров: 50

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги:

﻿

Есть что сказать? Пишите!

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

Клип-новинка IRREVERSIBLE MECHANISM «Abolution». Пожалуй, лучшее, что случилось в белметале этим летом

Я не забыла, и вскоре все-таки сделаю подборку белорусских полноформатников первого полугодия 2018. Но сначала свежак. Группа IRREVERSIBLE MECHANISM, знатно взбудоражившая общественность своим дебютником  трехлетней давности, вскоре готовится к пополнению дискографии. Альбом...

Close