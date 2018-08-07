Новый зловещий клип PYREXIA «Unholy Requiem»

Группа PYREXIA, из подвалов которой в последние пару лет доносились лишь криминальные вести, готовит к выпуску новый лонгплей Unholy Requiem, на титульную тему которого сегодня был выложен клип. И хотя от той самой, олдовой PYREXIA в составе остался лишь гитарист Chris Basile, звук команды вполне узнаваем и трушен. Ну а видеоряд… что ж, видеоряд доставит удовольствие любому добропорядочному маньяку.