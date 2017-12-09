Новый клип ORPHANED LAND «Like Orpheus» о металистах Ближнего Востока. На вокале Hansi Kürsch!

В январе выходит новый альбом самой известной и социально активной израильской метал-группы ORPHANED LAND, не устающей нести интернациональный факел экстрим-искусств в сумрачный мир религиозно озабоченных сограждан. Unsung Prophets & Dead Messiahs — таково броское название этого релиза — и уже сегодня можно оценить сингл «Like Orpheus», вокальную партию которого исполнил неизменно великолепный Hansi Kürsch. А также видеоклип, смысл которого объяснит его автор.

«История мифического Орфея, вышедшего впервые на свет из пещеры и увидевшего мир в новом свете, в этой песне используется как аллегория, — рассказывает Kobi Farhi. — В своем новом клипе мы показываем жизнь отдельных металхедов Ближнего Востока. Они также обитают в своего рода пещере, внутри тесного мирка своих предпочтений. То, как они одеваются, как ведут себя, дает ощущение, что эти люди совершенно иные. Правда же, однако, в том, что бегут они в одно и то же место: в обширный метал-мир, даже не подозревая о том, насколько все на самом деле похожи. Насколько едины, будучи даже не знакомыми между собой.

Несмотря на то, что метал по-прежнему приравнивается к сатанизму и запрещается во многих странах нашего региона, метал-сообщество здесь существует и никуда не исчезнет! Подумайте об этом, когда будете смотреть наше видео».