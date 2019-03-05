Новый клип NORDJEVEL «Amen Whores»

В конце марта выходит второй лонгплей норвежской группы NORDJEVEL Necrogenesis, в связи с чем предлагаем посмотреть жесточайший клип на тему «Amen Whores», который отсняла Grupa13.

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. кирилл юрич 05.03.2019 в 19:21

    Качественно снятая пустышка.

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