Новый клип LACRIMAS PROFUNDERE

Помните ли, любите ли вы этих готичных немцев иль нет, но LACRIMAS PROFUNDERE показали клип на новую песню «Father Of Fate» из альбома Bleeding The Stars, который выйдет в июле и который сами музыканты называют «новым рождением» для команды.

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. Влад 30.03.2019 в 08:57

    Неожиданно,но зашло. А я на них крест поставил как они попсанули.

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