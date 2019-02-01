Новый клип ELUVEITIE «Ategnatos»

5 апреля у ELUVEITIE выходит новый альбом Ategnatos, клип на титульную вещь которого уже отсняла польская Grupa13. Новый состав, но все те же клише, непременный ворон и, местами, музыкальные самоповторы. Однако ж фанаты группы должны быть в восторге.