Новый клип ELUVEITIE «Ategnatos»

5 апреля у ELUVEITIE выходит новый альбом Ategnatos, клип на титульную вещь которого уже отсняла польская Grupa13. Новый состав, но все те же клише, непременный ворон и, местами, музыкальные самоповторы. Однако ж фанаты группы должны быть в восторге.

, рубрика(и): Быстрые новости

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