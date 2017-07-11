Новый клип CRADLE OF FILTH «Heartbreak And Seance»

На подходе двенадцатый альбом «крэдлов» Cryptoriana — The Seductiveness Of Decay, а сегодня группа презентовала клип на его песню «Heartbreak And Seance». «Невероятное количество персонала, девушек в гриме, хорошо воспитанные змеи, ворон, снег, свечи, вода, деревья, обнаженные тела, плакальщицы, готический антураж… — я просто обожаю работать с режиссером Artūrs Bērziņš, — написал Дэни. — Мне также понравилось, что ради съемок пришлось лететь в Ригу. Крайне интересный опыт».
Ну а основным вдохновением альбома (которое, уверена, вы прочувствуете, оценив новый клип!) фронтмен и идейно-поэтический предводитель группы называет викторианский готик-хоррор во всем своем замогильно-призрачно-сверхъестественном мрачно-эротическом очаровании. «Подзаголовок The Seductiveness Of Decay подчеркивает соблазнительность всего тленного, погруженного в заманчиво-продолжительный процесс самоуничтожения».
Не осилил до конца
Мимо проходил написал(а):
Не осилил до конца
Я тоже, хотя по сути и неплохо, но очень уж затянуто
увы.
хуже и хуже.
я досмотрела до конца, но пришлось конкретно так себя пересилить.
я тут еще вчера на работе как врубила Cruelty and the Beast на ютубе, так он мне 2 дня и играл альбомы подряд. такая «деградация крэдлов за 2 рабочих дня».
а теперь вот это =(
пойду погрущу, чо
А мне нравится!
Ого! То, что снимали клип в месте моего проживания, автоматически делает невозможной хоть сколь-нибудь объективную оценку! :)))
P.S. я просто обожаю работать с режиссером Artūrs Bērziņš = я просто обожаю работать с режиссером Артурсом Берзиньшем.
Этот парень также рисовал Данику обложку и оформлял буклет для этого и предыдущего альбомов.