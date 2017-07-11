Новый клип CRADLE OF FILTH «Heartbreak And Seance»

На подходе двенадцатый альбом «крэдлов» Cryptoriana — The Seductiveness Of Decay, а сегодня группа презентовала клип на его песню «Heartbreak And Seance». «Невероятное количество персонала, девушек в гриме, хорошо воспитанные змеи, ворон, снег, свечи, вода, деревья, обнаженные тела, плакальщицы, готический антураж… — я просто обожаю работать с режиссером Artūrs Bērziņš, — написал Дэни. — Мне также понравилось, что ради съемок пришлось лететь в Ригу. Крайне интересный опыт».

клипы Cradle Of Filth Ну а основным вдохновением альбома (которое, уверена, вы прочувствуете, оценив новый клип!) фронтмен и идейно-поэтический предводитель группы называет викторианский готик-хоррор во всем своем замогильно-призрачно-сверхъестественном мрачно-эротическом очаровании. «Подзаголовок The Seductiveness Of Decay подчеркивает соблазнительность всего тленного, погруженного в заманчиво-продолжительный процесс самоуничтожения».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Мимо проходил 11.07.2017 в 18:06

    Не осилил до конца

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  2. Olaf 11.07.2017 в 19:14

    Мимо проходил написал(а):
    Не осилил до конца

    Я тоже, хотя по сути и неплохо, но очень уж затянуто

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  3. Nokt 11.07.2017 в 20:20

    увы.
    хуже и хуже.
    я досмотрела до конца, но пришлось конкретно так себя пересилить.
    я тут еще вчера на работе как врубила Cruelty and the Beast на ютубе, так он мне 2 дня и играл альбомы подряд. такая «деградация крэдлов за 2 рабочих дня».
    а теперь вот это =(
    пойду погрущу, чо

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  4. Зеля 11.07.2017 в 22:54

    А мне нравится!

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  5. Ad Noctum 11.07.2017 в 23:26

    Ого! То, что снимали клип в месте моего проживания, автоматически делает невозможной хоть сколь-нибудь объективную оценку! :)))
    P.S. я просто обожаю работать с режиссером Artūrs Bērziņš = я просто обожаю работать с режиссером Артурсом Берзиньшем.
    Этот парень также рисовал Данику обложку и оформлял буклет для этого и предыдущего альбомов.

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