Новый клип CRADLE OF FILTH «Heartbreak And Seance»

На подходе двенадцатый альбом «крэдлов» Cryptoriana — The Seductiveness Of Decay, а сегодня группа презентовала клип на его песню «Heartbreak And Seance». «Невероятное количество персонала, девушек в гриме, хорошо воспитанные змеи, ворон, снег, свечи, вода, деревья, обнаженные тела, плакальщицы, готический антураж… — я просто обожаю работать с режиссером Artūrs Bērziņš, — написал Дэни. — Мне также понравилось, что ради съемок пришлось лететь в Ригу. Крайне интересный опыт».

Ну а основным вдохновением альбома (которое, уверена, вы прочувствуете, оценив новый клип!) фронтмен и идейно-поэтический предводитель группы называет викторианский готик-хоррор во всем своем замогильно-призрачно-сверхъестественном мрачно-эротическом очаровании. «Подзаголовок The Seductiveness Of Decay подчеркивает соблазнительность всего тленного, погруженного в заманчиво-продолжительный процесс самоуничтожения».