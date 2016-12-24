Новый клип ASPHYX «Candiru». «Кровавая история про маленькую рыбку, которая гнездится в человеческих гениталиях»

В этом сентябре голландские предводители бронебойного дэз-метал олдскула ASPHYX пополнили дискографию девятым забористым лонгплеем, Incoming Death, и, уверена, с тех пор не одна стена была пробита головами преданных хэдбэнгеров. Ибо получилось классически! По всем проверенным канонам этой не подводящей, в общем-то, группы. Бесхитростно, яростно, мощно! И… к прослушиванию обязательно. Ну а на днях мужики представили клип на первую песню альбома, «Candiru».

«Эта песня являет собой скоростной трехриффовый, бескомпромиссный и незатейный трек ASPHYX, — говорит Martin Van Drunen. — А еще это кровавая история про отвратительную маленькую рыбку из Амазонки, которая способна поселиться в человеческих гениталиях, проплыв по струе мочи и забравшись в уретру. Там она пьет кровь — и вытащить сие создание можно лишь посредством ампутации. В общем, берегите себя, когда облегчаетесь в Амазонке, господа!..

Съемки же, положенные в основу видео, были сделаны в этом году на Turock Open Air в Германии — и это был первый раз, когда мы отыграли данный трек вживую! Нас тогда дико перло — и, будем надеяться, то же ощущение передастся и вам во время просмотра!»