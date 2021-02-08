Новый годный трэш: ANGELUS APATRIDA «Angelus Apatrida»Новинки и новости
Добротная бодрая музыка для начала новой недели: самая известная испанская трэш-метал группа ANGELUS APATRIDA выпустила позавчера седьмой полноформатный альбом. Причем мужики не напрасно назвали его именем коллектива — видно, что на 21-м году существования они четко, точно, конкретно определились и со стилем, и со звуком, и c настроем. Настрой — убойный!
«Этот альбом — кульминация целого года беспрерывной работы, проходившей в период глобальной пандемии. У нас получилось аккумулировать все негативные чувства и эмоции, которые принес 2020 год, и трансформировать их в нечто со знаком «плюс». Несомненно, это лучший набор песен, который мы когда-либо создавали! Мы вернулись к корням, с творческим подъемом, невероятным звучанием и продакшном.
Если вы слушаете группу давно, то, уверены, получите удовольствие от Angelus Apatrida — как это было в первый раз! Если же кто пришел к нам впервые, лучшей визитки, пожалуй, и не придумаешь. Суровая музыка для суровых времен. Наслаждайтесь нашим двойным «A» и берегите шею!»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 189
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Здорово! Не ново, конечно, но звучит очень сочно.