Новый DRUDKH лучше старых двух

Ну или одинаково хорош! 9 марта у одной из самых вдохновенных украинских групп, DRUDKH, выходит новый альбом Їм часто сниться капіж (до него два года кряду банда баловала лишь сплитами), и в январе команда представила открывающий трек «Накрита неба бурим дахом» — колючий, суровый, атмосферно-пронзительный, как заиндевелая синева морозного утра. А сегодня еще одна новинка: очевидно, не в силах остановить творческий локомотив, Роман Саенко и компания презентовали EP Visionaire своего сайд-проекта WINDSWEPT.

Появилась эта группа в 2017 году импульсивно: по сути, музыканты DRUDKH, придя в студию, записали альбом The Great Cold Steppe на ходу, без предварительных репетиций. Всего за три дня. Получилось похоже на основную команду, но холодней и скупей: этакий DRUDKH обобщенный.

Тем любопытней сегодня оказался новый EP: отрадно наблюдать, как, оформившись, из куколки выползает восхитительное зимнее насекомое. Не то чтобы ни о чем не напоминающее, но самостоятельное, жизнеспособное и… обязательное для ознакомления фанатам по творчеству «лесных» украинцев.