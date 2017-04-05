Новый альбом ULVER: убийство Юлия Цезаря и игра в DEPECHE MODE

Релиз, который порадует всех, кто соскучился по ULVER с вокалом: 7 апреля у группы выходит новый студийный альбом The Assassination Of Julius Caesar — и, судя по выложенной в Сеть «открывашке» «Nemoralia», экспериментальных фантазий (не)формата ATGCLVLSSCAP на этот раз ожидать не приходится. Ибо первая ассоциация, приходящая в голову, — это отстраненно-чувственный DEPECHE MODE.

Ulver

«Есть мнение, что по итогам прослушивания ваши челюсти упадут», — предсказывают ребята из Napalm Records, хотя, на мой скромный взгляд, за годы активного существования ULVER поклонники видали фортеля и страннее.

Прокрутив же «Nemoralia», часть из них обрадуется гладкости и симпатичной хитовости материала; часть вздохнет по инструментальным фантасмагориям последних лет, под которые приятно наркоманить под чашку чая; ну а совсем олдскул нахмурится со старой доброй сентенцией про Истинный ULVER, который Nattens Madrigal – Aatte Hymne til Ulven i Manden.

И есть еще четвертое мнение — мол, если это поп-музыка, то пускай же она вся будет такая.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Merzbow 06.04.2017 в 08:38

    Сильно сомневаюсь, что Ульвер будет поп-музыкой. Большинству они не будут известны. Как ни парадакосально есть такие направления как power-pop, bizarre pop, synthpop- которые сидят в глубоком андеграунде и не хотят оттуда вылезать. Поп музыка и лёгкая музыка- не синонимы.

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  2. KaRKa$$ 06.04.2017 в 09:17

    Докатились

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  3. Dr. Chaos 06.04.2017 в 13:00

    По сравнению с Bergtatt, Kveldssanger и Nattens Madrigal — это полнейший регресс и декаданс. Какие эмоции должна вызывать такая музыка? Что должно произойти с мужчиной, чтоб он из правильного металлиста превратился в написателя-наигрателя-напевателя неоригинальной нудной synthpop хрени? Это не взросление, а отупение и деградация. IMHO.

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  4. Зеля 06.04.2017 в 15:48

    Слили сегодня: https://vk.com/blackwall?w=wall-26140698_205165

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  5. Death 06.04.2017 в 18:21

    Хрень какая-то…

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  6. Veles 06.04.2017 в 19:51

    О, второй альбом депешей за год!

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