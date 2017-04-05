Новый альбом ULVER: убийство Юлия Цезаря и игра в DEPECHE MODE

Релиз, который порадует всех, кто соскучился по ULVER с вокалом: 7 апреля у группы выходит новый студийный альбом The Assassination Of Julius Caesar — и, судя по выложенной в Сеть «открывашке» «Nemoralia», экспериментальных фантазий (не)формата ATGCLVLSSCAP на этот раз ожидать не приходится. Ибо первая ассоциация, приходящая в голову, — это отстраненно-чувственный DEPECHE MODE.

«Есть мнение, что по итогам прослушивания ваши челюсти упадут», — предсказывают ребята из Napalm Records, хотя, на мой скромный взгляд, за годы активного существования ULVER поклонники видали фортеля и страннее.

Прокрутив же «Nemoralia», часть из них обрадуется гладкости и симпатичной хитовости материала; часть вздохнет по инструментальным фантасмагориям последних лет, под которые приятно наркоманить под чашку чая; ну а совсем олдскул нахмурится со старой доброй сентенцией про Истинный ULVER, который Nattens Madrigal – Aatte Hymne til Ulven i Manden.

И есть еще четвертое мнение — мол, если это поп-музыка, то пускай же она вся будет такая.