Новый альбом ULVER: убийство Юлия Цезаря и игра в DEPECHE MODE

Релиз, который порадует всех, кто соскучился по ULVER с вокалом: 7 апреля у группы выходит новый студийный альбом The Assassination Of Julius Caesar — и, судя по выложенной в Сеть «открывашке» «Nemoralia», экспериментальных фантазий (не)формата ATGCLVLSSCAP на этот раз ожидать не приходится. Ибо первая ассоциация, приходящая в голову, — это отстраненно-чувственный DEPECHE MODE.
«Есть мнение, что по итогам прослушивания ваши челюсти упадут», — предсказывают ребята из Napalm Records, хотя, на мой скромный взгляд, за годы активного существования ULVER поклонники видали фортеля и страннее.
Прокрутив же «Nemoralia», часть из них обрадуется гладкости и симпатичной хитовости материала; часть вздохнет по инструментальным фантасмагориям последних лет, под которые приятно наркоманить под чашку чая; ну а совсем олдскул нахмурится со старой доброй сентенцией про Истинный ULVER, который Nattens Madrigal – Aatte Hymne til Ulven i Manden.
И есть еще четвертое мнение — мол, если это поп-музыка, то пускай же она вся будет такая.
Сильно сомневаюсь, что Ульвер будет поп-музыкой. Большинству они не будут известны. Как ни парадакосально есть такие направления как power-pop, bizarre pop, synthpop- которые сидят в глубоком андеграунде и не хотят оттуда вылезать. Поп музыка и лёгкая музыка- не синонимы.
Докатились
По сравнению с Bergtatt, Kveldssanger и Nattens Madrigal — это полнейший регресс и декаданс. Какие эмоции должна вызывать такая музыка? Что должно произойти с мужчиной, чтоб он из правильного металлиста превратился в написателя-наигрателя-напевателя неоригинальной нудной synthpop хрени? Это не взросление, а отупение и деградация. IMHO.
Слили сегодня: https://vk.com/blackwall?w=wall-26140698_205165
Хрень какая-то…
О, второй альбом депешей за год!