Новый альбом ROSETTA «Utopioid». Заплатите за него, сколько не жалко

Как говорилось вчера, сентябрь обещает быть насыщенным и концертами, и релизами. Так, 1 числа новостные ленты бомбанули SEPTICFLESH’евским Codex Omega, который с поразительной синхронностью появился и на торрентах, и в официальном стриме. Нет сомнений, что столь громкий релиз вы отыщите и оцените (если еще этого не сделали) безо всякой дополнительной помощи; поэтому вместо него хотелось бы показать другой альбом, также вышедший 1 сентября, и, мне кажется, совершенно подходящий и настроением, и размеренностью, и дивной своей космической просветленностью к осенней поре, которая очей очарованье.

Речь идет о шестом полноформатнике ROSETTA Utopioid, выложенном в Сеть на актуальной основе «послушай на Bandcamp и заплати нам, сколько не жалко».

«В этом подходе есть моменты моральный и практический, — поясняют музыканты. — С одной стороны, люди обладают разными средствами и ресурсами — поэтому мы бы никогда не позволили цене на альбом помешать кому-либо получать удовольствие от нашей музыки. Или хотя бы прослушать ее. С другой, мы прекрасно понимаем, что вкладывая огромное количество средств и времени в запись музыки, финальный результат обесценивается, как только наступает момент релиза, и каждый стремится скачать его забесплатно. Сегодня небольшие, независимые группы вроде нашей страдают от пиратства гораздо сильнее, чем мажорные, именитые артисты. Так какие у нас варианты? Мы не можем заставить людей заплатить столько, сколько все это стоит для нас; мы можем лишь дать им возможность заплатить, кто сколько хочет. Может быть, вообще ничего. И лишь об об одном мы просим серьезно: не выкладывайте нашу музыку на пиратских источниках, от которых мы не получаем даже моральной компенсации. Берите — хотя бы и просто так — с официального».

О физических носителях речи пока не идет (команда посмотрит, как пойдут цифровые продажи, — от этого и от переговоров с мелкими лейблами будут известны будущие варианты по дискам); ну а пока, вне зависимости от того, хотите вы поддержать американцев материально, Utopioid всячески рекомендован к прослушиванию. Он узнаваемый, будто исследованный космос, «розеттовский». Он смутно другой. Многомерный. Меняющийся.

«Альбом, в создании которого — на всех уровнях, будь то лирика, вокалы, концепция, инструменталы, продакшн — впервые приняли участие все музыканты команды, состоит из четырех частей, своеобразных «сезонов», каждый из которых радикально отличается от трех остальных. Так что… советуем вам лишь одно. Найдите самую лучшую стереосистему, которая вам доступна. И слушайте все это громко».