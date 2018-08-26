Война после секса: вышел новый альбом KING DUDE «Music To Make War To»

Его называют «голубоглазым Мефистофелем», «хоррор-версией Джонни Кэша», ища апокалиптические предчувствия в непроницаемо вязких звуках, странных текстах с библейскими персонажами и оккультными символами, и барахтаясь в бархатной тине его глубокого сумрачного баритона. Это немного Джонни Кэш. Немного Немного Ник Кейв. Немного Том Уэйтс. И все же KING DUDE — особенный, сам по себе, близкий и темный, как вечерний монстр под кроватью, взгляда которого и ждешь, и боишься. После будоражившего воображение диска Sex 2016 года KING DUDE показал седьмой альбом Music To Make War To.

В его низкооктановой, малоэмоциональной музыке причудливо переплетаются южная готика, госпел (ввиду вездесущих религиозных коннтаций), кантри, нефолок и пост-панк; годами экспериментировавший с психоделическими наркотиками Кинг Дьюд (настоящее имя, кстати, Томас Джефферсон Кауджилл) говорил, что нередко ставил целью создать «самую устрашающую музыку, какая только возможна».

Слушая Music To Make War To, тем не менее, утверждаю: страшно не будет. И больно. Если дорога этой войны ведет на тот свет, то она чертовски уютна.