Новые песни RE1IKT на Belsat Music Live

Одна из самых странных, неформатных, но любимых групп Беларуси, RE1IKT пришли в эфир Belsat Music Live поговорить, презентовать три новые песни, а также сыграть парочку старых. Смотрим, что получилось!

«Хочется убедить всех в том, что в Беларуси можно сделать альбом мирового уровня. Без иностранных специалистов, собственными силами. На сегодня имеем для этого все: знания, оборудование, нужных профессионалов. Это хорошо получилось в IT-сфере — время нам показать, как это можно сделать в музыке», — емко отметил лидер коллектива Александр Демиденко.

, рубрика(и): Быстрые новости

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