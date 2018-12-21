Новое видео TANKARD «Schwarz-weiß wie Schnee»

Кому не хватает бодрости духа, добро пожаловать в новый клип TANKARD «Schwarz-weiß wie Schnee», отснятый на песню из одноименного EP (переизданного в прошлом году) и являющуюся гимном «домашней» футбольной команды Eintrach Frankfurt. Всякий раз, когда в Германии проходит финал Кубка по футболу, «танкардовцы» расчехляют свой пивной кубок, берут гитары и идут играть на открытии мероприятия. При условии, конечно, что Eintracht Frankfurt до финала доходят.

К слову, в марте 2019 группы появится на концертах в России: 01.03 — Питер, 02.03 — Москва.

, рубрика(и): Быстрые новости

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