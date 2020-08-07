Новое исландское дарование: CULT OF LILITH

После мирового успеха SÓLSTAFIR Исландия стала обильно экспортировать пост-рок, пост-блэк, а также прочее атмосферно-печальное все, пронизанное вулканическим пеплом, усыпанное черными песками, студено-великолепное, близкое и недоступное одновременно. Однако есть в стране и другая музыка — и группа CULT OF LILITH, подписавшаяся давеча на Metal Blade Records, подготовившая на сентябрь дебютник Mara, тому в подтверждение.

Коллектив этот родился в 2015 году как сольный проект гитариста Daniel Þór Hannesson. Мужик сразу решил: легко да просто не будет — и, набрав сессионщиков, записал в 2016-м дичайший миник Arkanum. Затем состав потихоньку утрамбовался — и вот, в 2020-м есть ощущение, что при поддержке хорошего лейбла да материале уровня двух первых синглов из Mara CULT OF LILITH пойдет далеко.

Стилистически это виртуозное месиво: барочный дэзняк c намеком на FLESHGOD APOCALYPSE; качевый модерн грув; прог-техно-дэзовые навороты, несколько видов вокалов, психопатическая динамика, ураганный напор и выверенный диссонантный психоз — причем все необыкновенно слаженно, удобоваримо и даже, не побоюсь этого слова, хитово.

К видеоклипу «Purple Tide», презентованному два дня назад, вокалист Mario Infantes Ávalos написал предисловие: «Это гимн правосудию. Тому, что восстанавливает в мире баланс, давая силу слабым и срубая головы тиранов. Когда система правосудия дает сбой, надежда в наших сердцах выцветает, оставляя вместо себя лишь жажду мести. Пускай все насильники будут наказаны так же, как моряки в этом клипе».

(А быть может, парни просто почитали новости о предстоящих выборах в Беларуси?)

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