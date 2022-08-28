Новинки WOLFHEART «Ancestor» и «The King»Блог
Tuomas Saukkonen из WOLFHEART предварил выход шестого полноформатника группы King Of The North следующим интро: «После Wolves Of Karelia я решил продолжить выпускать тематические альбомы, однако отправиться в прошлое дальше, нежели период Второй мировой. Я пришел к историям и легендам о создании нордического мира, к древним богам и величию природы.
В 2022 году появится самый разнообразный альбом WOLFHEART, как музыкально, так и — особенно — в плане вокальном, демонстрируя в полной мере способности Lauri Silvonen и Vagelis Karzis».
King Of The North выйдет 16 сентября, на настоящий момент выложены видеоклипы на темы «The King» и «Ancestor». Гостевое участие в последней принял Jesse Leach из KILLSWITCH ENGAGE — и по вокалам получилось действительно крайне необычно для «волков». Но круто. Слушаем, смотрим!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 222
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