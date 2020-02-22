Новинка WOLFHEART «Ashes». «Наших было 350000 против миллиона советских солдат, и все же мы говорим по-фински»

И снова новости от плодовитого Tuomas Saukkonen — песня «Ashes» из апрельского альбома WOLFHEART Wolves Of Karelia (любопытно, что первый сингл нового DAWN OF SOLACE также назывался «Ashes» — то ли нарочно, то ли автору изменяет фантазия). Краеугольной лирической темой релиза стала Зимняя война между СССР и Финляндией 1939—1940 годов.

interview_Wolfheart«Я родился в небольшой деревне вблизи границы с Россией, — рассказывает Туомас, — родительский дом стоит буквально в 15 километрах. Недалеко есть холм с пушкой, ствол которой направлен в сторону России; на нем мы играли, когда были маленькими. А в соседней деревне родился знаменитый снайпер Второй мировой Simo Häyhä, которого звали «Белой смертью». В общем, в наших краях хорошо помнят о той войне.

У нас было 32 танка против 3000 советских танков, 114 самолетов против 3800, менее 350000 солдат против миллиона — и все же мы говорим по-фински.

«Ashes» — последняя песня альбома, грандиозный финал повести о Зимней войне. Конец битвы. Первый рассвет, когда молчат пушки и перестают грохотать выстрелы. Работая над релизом, я выслушал много историй ветеранов. Самым душераздирающим был рассказ бойца, который потерял на войне лучшего товарища — и ничего не знал о его судьбе до недавнего времени. Его останки нашла в российских лесах команда поисковиков, которые разыскивают следы павших героев. Чтобы попрощаться с другом, этот мужчина ждал 80 лет…»

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Sonne 22.02.2020 в 20:39

    Отличный трек, я считаю.

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  2. послушник 22.02.2020 в 21:18

    32-3000, 114-3800, 350000-1000000, а слушать нужно на скорости 0.75 …

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