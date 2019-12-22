Новинка SEPULTURA «Last Time»

И еще один повод ждать полноформатник SEPULTURA Quadra. Ранее мы уже слышали мощную «Isolation», теперь пляшем под «Last Time»! «На Quadra мы хотели воссоздать атмосферу времен Beneath The Remains или Arise, — говорят музыканты, — только с позиции дня сегодняшнего».

, рубрика(и): Быстрые новости

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