И еще один повод ждать полноформатник SEPULTURA Quadra. Ранее мы уже слышали мощную «Isolation», теперь пляшем под «Last Time»! «На Quadra мы хотели воссоздать атмосферу времен Beneath The Remains или Arise, — говорят музыканты, — только с позиции дня сегодняшнего».
Новинка SEPULTURA «Last Time»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Sepultura
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В этот день родились1964 - Peavy Wagner (RAGE)
1966 - Marcel "Schmier" Schirmer (DESTRUCTION)
1979 - Liam Wilson (DILLINGER ESCAPE PLAN)
1984 - Lori Lewis (AESMA DAEVA, THERION)
1985 - Gabe Crisp (WHITECHAPEL)
10 релизов декабря
The Who Who
Thy Disease Transhumanism
Hanzel Und Gretyl Hexennacht
Officium Triste The Death Of Gaia
Milking The Goatmachine From Slum To Slam - The Udder Story
Arkona (POL) Age Of Capricorn
Death Wolf IV: Come The Dark
The Murder Of My Sweet Brave Tin World
Crest Of Darkness The God Of Flesh
Fen The Dead Light
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