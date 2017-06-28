Новинка от VULTURE INDUSTRIES «As The World Burns». Люцифер и родственники

До бодрейшего старта на фестиваль Kilkim Žaibu осталась всего одна ночь (в связи с отъездом сайт также уходит в отпуск до воскресенья), и буквально в преддверии литовского премьерного сета группа VULTURE INDUSTRIES выложила одну из песен будущего лонгплея Stranger Times, «As The World Burns». То, о чем мы говорили в интервью, обрело звук, картинки и буквы — благодаря иллюстрациям Costin Chioreanu искусство лирик-видео поднялось на еще одну ступенечку к совершенству.

«Эта песня представляет рОковую сторону нашего альбома, — отметил фронтмен группы Bjørnar Nielsen, — и это один из моих личных фаворитов на диске. Тематика трека — взаимозависимость экстремальных мировых взглядов, которые, тесно переплетаясь, нуждаются друг в друге, чтобы оправдать свое существование. То есть вопрос достаточно актуальный для смутных и странных времен, в которые мы все сегодня живем».