Новинка от VULTURE INDUSTRIES «As The World Burns». Люцифер и родственники

До бодрейшего старта на фестиваль Kilkim Žaibu осталась всего одна ночь (в связи с отъездом сайт также уходит в отпуск до воскресенья), и буквально в преддверии литовского премьерного сета группа VULTURE INDUSTRIES выложила одну из песен будущего лонгплея Stranger Times, «As The World Burns». То, о чем мы говорили в интервью, обрело звук, картинки и буквы — благодаря иллюстрациям Costin Chioreanu искусство лирик-видео поднялось на еще одну ступенечку к совершенству.

Vulture Industries «Эта песня представляет рОковую сторону нашего альбома, — отметил фронтмен группы Bjørnar Nielsen, — и это один из моих личных фаворитов на диске. Тематика трека — взаимозависимость экстремальных мировых взглядов, которые, тесно переплетаясь, нуждаются друг в друге, чтобы оправдать свое существование. То есть вопрос достаточно актуальный для смутных и странных времен, в которые мы все сегодня живем».

, рубрика(и): Vulture Industries Блог

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Комментарии

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  1. Tular 28.06.2017 в 23:59

    Бенефис вокала в лучших традициях)

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  2. анатоль 29.06.2017 в 01:14

    Бард-рох, как ни крути(

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