Новинка от ROTTING CHRIST «Fire, God And Fear»

То, чего ждешь всегда с нетерпением — и, одновременно, полнейшим пониманием, чего именно ожидать. ROTTING CHRIST, записавшие новый лонгплей The Heretics, показали сегодня лирик-видео на тему «Fire, God And Fear».

Rotting Christ «Хотя эта песня и не дает ясного представления о звуке альбома, — убеждает Сакис, — она представляет общий его еретическо-атмосферный подход. Надеюсь, вам понравится наш полноформатник, и до тех пор, пока мы не встретимся… Non Serviam brothers and sisters!»

Довольно любопытным пунктом будущего альбома русскоязычному человеку, безусловно, видится композиция номер два под названием «Vetry Zlye». Но ее нам пока не показали. Поэтому читаем и слушаем что дают.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Diamond 28.11.2018 в 23:18

    Очень даже милая песня!

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