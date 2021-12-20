BCAE die apokalyptischen reiter volle kraft
20.12.2021

Новинка недели: DIE APOKALYPTISCHEN REITER «Volle Kraft!»

Новинки и новости

В этом году DIE APOKALYPTISCHEN REITER реализовали крайне интересный и разнообразный альбом The Divine Horsemen — ну а для тех, кто решил, что экспериментальный подход чрезмерно экспериментален, немцы завернули отдельный подарок под новогоднее дерево. Это сингл и видео «Volle Kraft!» — и только посмотрите, какой ладный боевичок в классическом ключе намутили неуемные парни.

Немного «раммштайновщины», немного самоповторов, искрометная энергетика и… в общем, это работает! Неплохой хит-новинка в новогодний сетлист.

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