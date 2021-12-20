20.12.2021
Новинка недели: DIE APOKALYPTISCHEN REITER «Volle Kraft!»Новинки и новости
В этом году DIE APOKALYPTISCHEN REITER реализовали крайне интересный и разнообразный альбом The Divine Horsemen — ну а для тех, кто решил, что экспериментальный подход чрезмерно экспериментален, немцы завернули отдельный подарок под новогоднее дерево. Это сингл и видео «Volle Kraft!» — и только посмотрите, какой ладный боевичок в классическом ключе намутили неуемные парни.
Немного «раммштайновщины», немного самоповторов, искрометная энергетика и… в общем, это работает! Неплохой хит-новинка в новогодний сетлист.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 208
Читайте также:
1 comment
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Стоит послушать! Десятый (необычный) альбом CONVERGE «Bloodmoon: I»
-
Eric Clapton засудил 55-летнюю вдову из Германии за продажу бутлега, ей грозит штраф до $280000
-
Лучшие альбомы 2021 года по версии уважаемых рок-изданий
-
Mortuus из MARDUK выпускает новый альбом FUNERAL MIST
-
Антирождественская история. Новый клип BELPHEGOR «Blackest Sabbath 1997» (вроде как NSFW)
-
Onielar (DARKENED NOCTURN SLAUGHTERCULT, BETHLEHEM) о болезни: «Мне удалось переступить через жертвы, которые пришлось принести ради сохранения жизни»
-
Тест. О чем поется в песнях хардрок/хэви-метал классиков?
-
SABATON записали диск о войне, которая должна была покончить с войнами (но нет)
-
Репортаж: концерт SWALLOW THE SUN, ABIGAIL WILLIAMS, WILDERUN в Атланте
-
Новая тенденция: музыканты переносят туры на 2023-й год. Проскочив 2022-й
Комментарии
- Зеля: Отличный рок!
- Maga: Merzbow написал(а): «Удивительно, но любимая группа Сэта — это The Village People». Более чем…
- Дед Аким: Качественный пауэр, симфо метал!!! Sonata Arctica и Rhapsody of Fire Выписка из Википедии: Sonata Arctica —…
- Merzbow: Сэт брал пример с GG. Кстати, они должны же были играть вместе, но GG взял да умер( Удивительно, но любимая…
- Maga: Anastasiya написал(а): «Навестила в этом году могилку Сэта. Удивительный все-таки был музыкант: умудрялся…
- Anastasiya: Maga написал(а): Из-за этой самой «песни» (конечно, текста) про погибшего 4-х летнего сына Клэптона…
- Maga: Из-за этой самой «песни» (конечно, текста) про погибшего 4-х летнего сына Клэптона Earache решили…
- Maga: «…Но никто не обижался. Чего уж там, у AxCx есть песня- ‘Everyone in Anal Cunt is dumb’». Да…
- Merzbow: Maga написал(а): Merzbow написал(а): «У Anal Cunt есть неплохая песня про Эрика Клэптона)». В этой «неплохой…
- Зануда: zzz написал(а): Ну раз Клэптон такой вот, пойду удалю всю его скачанную дискографию, пусть ему плохо будет!…
- zzz: Ну раз Клэптон такой вот, пойду удалю всю его скачанную дискографию, пусть ему плохо будет!
- Maga: Merzbow написал(а): «У Anal Cunt есть неплохая песня про Эрика Клэптона)». В этой «неплохой…
- Дед Аким: Великолепно
Отличный рок!