VISCERAL DISGORGE предлагают взбодрить десны в знойный летний день, прокрутив новое лирик-видео коллектива «Architects Of Warping Flesh». Песня войдет в сентябрьский альбом Slithering Evisceration.
Новинка. Лирик-видео VISCERAL DISGORGE «Architects Of Warping Flesh»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Visceral Disgorge
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В этот день родились1965 - Marco "Peso" Pesenti (NECRODEATH)
1970 - Gregor Mackintosh (PARADISE LOST)
1971 - Jeordie White aka Twiggy Ramirez (MARILYN MANSON)
1973 - Chino Moreno (DEFTONES)
1975 - Michael Schiel (SQUEALER)
1999 - Yui Mizuno (BABYMETAL)
10 релизов июня
Birdflesh Extreme Graveyard Tornado
Hate Auric Gates Of Veles
Tanzwut Seemannsgarn
Memoriam Requiem For Mankind
Kat Without Looking Back
Enthroned Cold Black Suns
Baroness Gold & Grey
Timo Tolkki's Avalon Return To Eden
Combichrist One Fire
Cave In Final Transmission
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