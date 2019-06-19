Новинка. Лирик-видео VISCERAL DISGORGE «Architects Of Warping Flesh»

VISCERAL DISGORGE предлагают взбодрить десны в знойный летний день, прокрутив новое лирик-видео коллектива «Architects Of Warping Flesh». Песня войдет в сентябрьский альбом Slithering Evisceration.

, рубрика(и): Быстрые новости

Количество просмотров: 30

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги:

﻿

Есть что сказать? Пишите!

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Смотрите, кто вернулся! Новый сингл DEVOURMENT «Cognitive Sedation Butchery»

Неожиданный подгон: 16 августа у DEVOURMENT выходит новый альбом Obscene Majesty - первый релиз после неоднозначно воспринятого  2013-го. Сегодня группа стартовала синглом "Cognitive Sedation Butchery" - и, кажется, все у этих ребят...

Close