Свежак KATALEPSY «Beast Of Nod»

Слушаем и читаем текст бодрящего нового трека от KATALEPSY, доказывающего, что после Gravenous Hour 2016-го в Москве брутальной есть не только жизнь, но и смерть.

, рубрика(и): Быстрые новости

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