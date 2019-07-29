Слушаем и читаем текст бодрящего нового трека от KATALEPSY, доказывающего, что после Gravenous Hour 2016-го в Москве брутальной есть не только жизнь, но и смерть.
Свежак KATALEPSY «Beast Of Nod»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Katalepsy
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