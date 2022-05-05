Новинка из мира единорогов: сингл GLORYHAMMER «Fly Away»Новинки и новости
В 2019-м я рассказывала о сказочных представителях мира радостно-незамутненного, как глаза щенка, мира happy power metal, группе GLORYHAMMER, которая по-прежнему находит горячий отклик в сердцах и печени любителей не слишком тяжелых жанров. Может, потому, что мир — угрюмое дерьмо и временами хочется, как поют эти позитивные перцы в окружении фантастических тварей, «fly away on an unicorn»; а может, уровень самоироничности в них равен умению сделать гладенький хит — так или иначе, это работает.
В конце апреля группа — с новым вокалистом, известным, как Angus McFife Crown Prince of Fife — презентовала новый сингл и клип «Fly Away», а вчера показала занятный видосик, как этот самый клип делался. (К слову, русскоязычные комментаторы ютуба то и дело вспоминают в отзывах на творчество «молотков» ЭПИДЕМИЮ.) Ежели ж вдруг кому интересно, куда подевался прошлый фронтмен, — см. тред на Reddit, в котором расстроенные поклонники проводят нехитрое расследование.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 72
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