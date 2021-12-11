11.12.2021
Новинка: IMMOLATION с синглом и видео «Apostle»Новинки и новости
Ross Dolan: «После пяти долгих лет мы наконец-то анонсируем прибытие 11 альбома IMMOLATION Acts Of God 18 февраля 2022 года. 15 треков самого мрачного и мистичного материала в истории коллектива. А для первого сингла избрали «Apostle» как самый зловещий трек релиза… с совершенно характерным для IMMOLATION звуком.
Тяжелый, взрывной трек, напичканный сумрачными пейзажами, экстремальными взрывами темной энергии, призванный минимально представить слушателю новый полноформатник. Наслаждайтесь!»
К слову, в этом году ветеранской нью-йоркской бригаде исполняется 33 года… так что поздравим их от всей души с возрастом Христа! И немедленно посмотрим клипец.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 108
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Комментарии
- николай: зачёт
- Merzbow: уже совсем другая группа. Собственно это не открытие, что 11 сентября сильно повлияло на них и из-за этого…
- Думстер — бумстер: Могучий мрак! Понравилося мне, хотя до этого не слушал их вообще.
- Anastasiya: Dave «the rudy» написал(а): А мне сингл сходу освежил в памяти классику —…
- Dave «the rudy»: А мне сингл сходу освежил в памяти классику — https://www.youtube.com/wat…
- Зеля: Прикольно!
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- Дед Аким: Swallow the Sun, недавно узнал про эту группу, после публикации Насти, группа потрясающая, производит…
Могучий мрак! Понравилося мне, хотя до этого не слушал их вообще.
уже совсем другая группа. Собственно это не открытие, что 11 сентября сильно повлияло на них и из-за этого изменился саунд и лирика/обложки.
Мрак, который был на Close.. и Unholy cult исчез навсегда(
зачёт