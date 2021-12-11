IMMOLATION acts of god
11.12.2021

Новинка: IMMOLATION с синглом и видео «Apostle»

Новинки и новости

Ross Dolan: «После пяти долгих лет мы наконец-то анонсируем прибытие 11 альбома IMMOLATION Acts Of God 18 февраля 2022 года. 15 треков самого мрачного и мистичного материала в истории коллектива. А для первого сингла избрали «Apostle» как самый зловещий трек релиза… с совершенно характерным для IMMOLATION звуком.

Тяжелый, взрывной трек, напичканный сумрачными пейзажами, экстремальными взрывами темной энергии, призванный минимально представить слушателю новый полноформатник. Наслаждайтесь!»

К слову, в этом году ветеранской нью-йоркской бригаде исполняется 33 года… так что поздравим их от всей души с возрастом Христа! И немедленно посмотрим клипец.

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3 комментария

  • Думстер - бумстер написал(а):

    Могучий мрак! Понравилося мне, хотя до этого не слушал их вообще.

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  • Merzbow написал(а):

    уже совсем другая группа. Собственно это не открытие, что 11 сентября сильно повлияло на них и из-за этого изменился саунд и лирика/обложки.
    Мрак, который был на Close.. и Unholy cult исчез навсегда(

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  • николай написал(а):

    зачёт

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