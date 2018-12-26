Новинка HEAVENWOOD «The Lightning-Struck Tower»

Португальцы HEAVENWOOD, объявившие на 2019-й альбом The Tarot Of Bohemians: Part II, не смогли дождаться начала года и спешно представили публике первый сингл «The Lightning-Struck Tower». Только-только, так сказать, из печи.

, рубрика(и): Быстрые новости

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