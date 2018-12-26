Португальцы HEAVENWOOD, объявившие на 2019-й альбом The Tarot Of Bohemians: Part II, не смогли дождаться начала года и спешно представили публике первый сингл «The Lightning-Struck Tower». Только-только, так сказать, из печи.
Новинка HEAVENWOOD «The Lightning-Struck Tower»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Heavenwood
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1960 - Martin "Youth" Glover (KILLING JOKE)
1963 - Sabina Classen
1972 - Efthimis Karadimas (NIGHTFALL)
1972 - Niklas Engelin (ENGEL, IN FLAMES, ex-GARDENIAN
1972 - Juha Raivio (SWALLOW THE SUN, TREES OF ETERNITY, HALLATAR)
10 релизов декабря
Svartidauði Revelations Of The Red Sword
Hate Squad Reborn From Ashes
Obscenity Summoning The Circle
Forest Of Shadows Among The Dormant Watchers
Chariot The New Horizon Dawns
Dark Moor Origins
Jason Becker Triumphant Hearts
Venom Storm The Gates
Dodsferd Diseased Remnants Of A Dying World
Metal Church Damned If You Do
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