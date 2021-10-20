GAAHLS WYRD
20.10.2021

Новинка GAAHLS WYRD «The Seed»

Новинки и новости

Если помните, в прошлом году ведомая Гаалем группа GAAHLS WYRD (кстати, заметьте, как он ото всех дистанцировался на промо-фотографии) получила норвежский «Грэмми» за альбом GastiR — Ghosts Invited. Ну а в этом ноябре будет новая музыка: EP The Humming Mountain, открывающий трек которого, атмосферный размеренный сонный «The Seed» уже поступил в эфиры. Слушаем!

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