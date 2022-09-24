avatar Valley of Disease
24.09.2022

Новинка AVATAR «Valley Of Disease». «Чувствую, что мы должны спасти хэви-метал»

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Вокалист AVATAR Johannes Eckerstrom о готовящемся на 2023 год альбоме группы: «Эта музыка заставит вас увидеть Дьявола. И еще — танцевать. Все говорят про новые релизы, мол, они — лучшие в дискографии. Так вот, это наш лучший. Типа как, знаете, British Steel у JUDAS PRIEST.

Я имею в виду, JUDAS PRIEST всегда были круты, и до British Steel выходили Killing Machine, Sad Wings Of Destiny и вот это вот все, они были классной хэви-метал-бандой, рок-н-ролльной бандой, прогрессивной и эклектичной. Но когда появился British Steel, все стало конкретно и четко: будто лазером, он срезал наносной жирок с мяса. Сфокусировал группу. Так вот, мы сейчас сфокусированы на том, чтобы дать металу то, что ему нужно. Звучит, конечно, помпезно, но все же…

Если честно, я чувствую, что мы должны спасти хэви-метал. Потому что многие люди погрязли в прошлом. И считают, что старые герои делали вещи лучше, чем всем нам, нынешним, когда-либо дано сделать. Не надо так. Давайте думать, что дальше. Что будет со сценой?

Метал не о том, чтобы выбрать что-то и сидеть молча слушать. Играя музыку, чтобы ее просто слушали, упускаешь суть. Метал — это движение, драйв: в пите, дома, танцуя, махая башкой, или, не знаю, качая штангу, бухая, зачиная детей, делая вообще что угодно. Это музыка, с которой надо двигаться по жизни.

Мы много оглядываемся на мастеров, получая уроки рок-мудрости от MOTÖRHEAD, тех же JUDAS PRIEST… это все хорошо, но это не то. Ребята сделали свое дело. Но что дальше? Сейчас, например, есть мы. И может быть, мы способны поднять новый движ? Делать дело сейчас? Именно про то наш новый альбом».

Первый сингл называется «Valley Of Disease». Спасаем, что можем!

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