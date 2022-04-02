animals as leaders parrhesia album
02.04.2022

Новинка: альбом ANIMALS AS LEADERS «Parrhesia»

Новинки и новости

Замечательные джент-виртуозы ANIMALS AS LEADERS наконец-то выпустили новый альбом (незаметно, но прошло 6 лет после The Madness Of Many), называется он Parrhesia и, по ощущению от первого прослушивания: а) порадует тех, кто котировал ANIMALS AS LEADERS и ранее; б) едва ли принесет им новых поклонников. Потому что все более-менее предсказуемо.

Tosin Abasi: «Этим релизом мы не изобретаем свой звук заново. Скорее, оттачиваем имеющееся оружие. По нашим меркам, Parrhesia — тяжелый и довольно-таки агрессивный альбом; но что самое главное, мы постарались сделать так, чтобы каждая его песня содержала четкий и уникальный музыкальный посыл».

Вот несколько видео, а послушать альбом целиком можно на любых площадках по выбору: http://sumerianrecs.com/parrhesia. По-моему, он крут.

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