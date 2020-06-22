22.06.2020
Новая хитовая тема и сисечный клип ENSIFERUM «Andromeda»Новинки и новости
Группа ENSIFERUM в середине июля выпускает альбом Thalassic — и с представленным в Сети синглом «Andromeda» стоит быть аккуратнее. Залипает, собака, в сознании, не переставая играть, как добротный поп-хит, в голове примерно с 20 часов. Очень бойко, задорно и мелодично, цеплюче до беспредельности.
Также группа представила к песне клип — и вот тут уже с фантазией дело похуже. Полосатые финны, самозабвенно рубящие свой фолк-метал на берегу озера; какие-то мохнатые звери в ущельях; полуголая женщина со скучным лицом, черными губищами, мощными сиськами и рогами, рассекающая по кустам. Андромеда, ага.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 66
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