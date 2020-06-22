22.06.2020

Новая хитовая тема и сисечный клип ENSIFERUM «Andromeda»

Новинки и новости

Группа ENSIFERUM в середине июля выпускает альбом Thalassic — и с представленным в Сети синглом «Andromeda» стоит быть аккуратнее. Залипает, собака, в сознании, не переставая играть, как добротный поп-хит, в голове примерно с 20 часов. Очень бойко, задорно и мелодично, цеплюче до беспредельности.

Также группа представила к песне клип — и вот тут уже с фантазией дело похуже. Полосатые финны, самозабвенно рубящие свой фолк-метал на берегу озера; какие-то мохнатые звери в ущельях; полуголая женщина со скучным лицом, черными губищами, мощными сиськами и рогами, рассекающая по кустам. Андромеда, ага.

Количество просмотров: 66

Читайте также:

1 comment

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *