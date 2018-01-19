Новая тема PRIMORDIAL «Stolen Years». «Согласен, эта песня — странноватый выбор для первого сингла»

PRIMORDIAL — одна из тех банд, новые альбомы которых ждешь всякий раз, ибо ирландцы и не подводят, и умеют удивить, — назначили дату выпуска очередного полноформатника. Он будет называться Exile Amongst The Ruins и выйдет в эфиры в предпоследний день марта. Пока же группа показала видео на его первый сингл «Stolen Years», попутно признав: затравку выбрали достаточно неочевидную.

«Эта песня может показаться странноватым выбором для лид-сингла, и я с этим, в общем, согласен, — сказал Alan «Nemtheanga» Averill. — Это не какой-нибудь кроваво-грохочущий эпик о трагедиях и разрушении наций. «Stolen Years» также не является девятиминутным думовым полотном. Нет, конечно, в альбоме будет и то, и другое — мы просто решили выбрать нечто нетрадиционное.

На будущем диске ожидаются некоторые сюрпризы — и это один из них. Небольшая и до болезненности безыскусная вещичка, которая с огромным трудом вошла в финальный треклист. Честное слово. Видеоклип на нее снял Costin Chioreanu; эта картинка — о пути, пролегающем до момента, когда ты поднимаешься на сцену. Сама же песня посвящена последней ночи на Земле, которая однажды наступит для каждого из нас. Мало кто знает, когда это случится. Поэтому обнимите своих любимых сегодня покрепче: возможно, завтра уже не настанет…»