Новая тема KRISIUN «Demonic III». «Чистокровный, безжалостный дэз-метал вам в морду!»

Бразильские демоноиды KRISIUN выпускают в сентябре альбом Scourge Of The Enthroned, и уже опубликовали лирик-видео на тему «Demonic III». «Чистокровный, безжалостный дэз-метал вам в морду! — написала команда, — прямолинейный, некоммерческий, безо всякого дерьма и компьютерной полировки!»

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. Бездельник 24.07.2018 в 20:55

    Пушка! P.S. Чем-то Morbid Angel напомнило

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Если бы METALLICA и BURZUM были синтвейвом…

..То звучало бы это примерно вот так. Вписавшись в модную ныне ретро-волну некто MusaTariq5 переосмыслил нетленки DEATH, BURZUM, METALLICA и CANDLEMASS в ламповом "карпентеровском" ключе. Ну и получилось вполне себе органично.

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