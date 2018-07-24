Новая тема KRISIUN «Demonic III». «Чистокровный, безжалостный дэз-метал вам в морду!»

..То звучало бы это примерно вот так. Вписавшись в модную ныне ретро-волну некто MusaTariq5 переосмыслил нетленки DEATH, BURZUM, METALLICA и CANDLEMASS в ламповом "карпентеровском" ключе. Ну и получилось вполне себе органично.