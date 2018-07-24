Бразильские демоноиды KRISIUN выпускают в сентябре альбом Scourge Of The Enthroned, и уже опубликовали лирик-видео на тему «Demonic III». «Чистокровный, безжалостный дэз-метал вам в морду! — написала команда, — прямолинейный, некоммерческий, безо всякого дерьма и компьютерной полировки!»
Новая тема KRISIUN «Demonic III». «Чистокровный, безжалостный дэз-метал вам в морду!»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
Количество просмотров: 34
Комментарии
(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)
Оставьте свой комментарий
Актуальное
ближайшие концерты
- OTTO DIX - Суббота, 18 Август 2018
- SONATA ARCTICA - Воскресенье, 26 Август 2018
- Благотворительные "Фолькоцікі": SAKRAMANT, РОКАШ, DYMNA LOTVA, АДАРВIРОГ - Суббота, 01 Сентябрь 2018
Обновления
-
Рок-цитата. Rob Zombie: «Ни один рокер не уходил со сцены по своей воле. Они просто умирали!»
-
«Теперь я откинусь в кресле и буду наблюдать, как летит говно в вентилятор». Экс-барабанщик SÓLSTAFIR выиграл суд
-
Убить за Сатану. Криминальная история из блэк-метал жизни Таиланда
-
Конкурентка Грайндбабушке. 96-летняя женщина рубится по металу
-
«Форвааард!!!» Премьера нового трека ANAAL NATHRAKH
-
Вечные 90-е: «November Rain» GUNS N’ROSES собрал миллиард просмотров на Youtube
-
Тест! Хорошо ли вы знаете классику дэз-метала?
-
Вокалист трибьют-группы GayC/DC: «Гей-культура прижилась в роке раньше, чем в поп-музыке»
-
На JUDAS PRIEST не похоже. Новая песня DEICIDE «Excommunicated»
-
Новый сингл MADDER MORTEM «Moonlight Over Silver White» — а также вариант потусить у музыкантов в Норвегии!
-
Писькин эффект, или Как STEEL PANTHER отгребают за «сексистскую» примочку
-
Ричард Патрик из FILTER написал обращение Рексу Брауну и Филу Ансельмо: «Ради бога, верните нам PANTERA!»
-
Репортаж: день рождения NIHILIST’a. И один мировой рекорд
-
Умер Bret Hoffmann — брутальный голос MALEVOLENT CREATION
-
«Когда закончится чемпионат по футболу, в России случится следующее большое событие… U.D.O.!!!»
Комментарии
- Бездельник: Пушка! P.S. Чем-то Morbid Angel напомнило
- Бездельник: Evil Dead однозначно в топ! К какому-нибудь ужастику или остросюжетному боевику сгодился бы трек
- Vuddy: у Death прикольное начало!
- Алексей: Совсем не хуже, а иногда и лучше оригиналов!
- Vuddy: Спасибо за крутую группировку ) чет мимо меня прошла раньше видимо, качнул дискографию и уже до 2007 дослушал!...
- Игорь Крисс: Витя Осипович, вот, тоже вызывал настоящего сатану через озвучку своего духовного сына.
- BiOMeX: «Ну а если кто-то все-таки собирается на SLAYER и имеет на руках лишние бабки» Ханнемана/Ломбардо в...
- Зеля: Ну да, как завещал Лемми. Если уходить, то уж лучше пусть вынесут!
- Jason: А ведь прав…
- Сергеич: Мне вот альбом Сольстафир без этого барабанщика зашел больше, чем полноформат его Катлы.
- Diamond: Пару вопросов пришлось угадывать, в итоге — 8/10. Хотя я и не знаю такой группы, как Aborted Fetus
- Diamond: Был на их концерте в Барселоне 3 недели назад. Звук был в порядке. Слэш — крут! Аксл не впечатлил. Но...
- Diamond: Говорят, он больше говорил, нежели пел
В этот день родились1974 - Carl-Michael Eide (AURA NOIR, VIRUS, etc.)
1980 - Joel Stroetzel (KILLSWITCH ENGAGE)
15 релизов июля
Otep Kult 45
Halestorm Vicious
Obscura Diluvium
Between The Buried And Me Automata II
Immortal Northern Chaos Gods
Skeletonwitch Devouring Radiant Light
Jungle Rot Jungle Rot
Hanzel Und Gretyl Satanik Germanik
Sear Bliss Letters From The Edge
Dee Snider For The Love Of Metal
Kontinuum No Need To Reason
Powerwolf The Sacrament Of Sin
Atrocity Okkult II
Runemagick Evoked From Abysmal Sleep
Deafheaven Ordinary Corrupt Human Love
Топ-15 по просмотрам
- Как научиться гроулу?
- Готические имена
- Как научиться петь скримом?
- Топ-10. Самые дорогие гитары в мире
- BABYMETAL: безумные японские малолетки
- Самые привлекательные музыканты рок- и метал-музыки
- Дуэт КОРОЛЬ И ШУТ распался. Остался Горшок
- Судьи против «сатанистов». История Троицы из западного Мемфиса
- Пытки музыкой. «Guantanamo Greatest Hits»
- 10 метал-теток без грима. Ну или почти
- Бытовой райдер Эксла Роуза. 41 пункт!
- SATARIAL показали Краснодару аццкий секас
- История одной обложки: BATHORY «Under The Sign Of The Black Mark»
- Интервью с Артуром Беркутом. «Чувства команды, друзей у меня не было уже долгое время»
- 30 SECONDS TO MARS в Минске. Разрыв шаблонов
Пушка! P.S. Чем-то Morbid Angel напомнило