02.03.2022
Новая тема DRUDKH «The Nocturnal One»Новинки и новости
Эта тема должна была войти в будущий релиз DRUDKH, время для презентаций которого еще не настало, однако в текущей ситуации лучше делать, чем ждать. Так, музыканты связались с Season of Mist и попросили выложить онлайн свой трек «The Nocturnal One» — который, по словам харьковчан, «представляет НАДЕЖДУ — и да пускай придаст сил всем, кто в этом нуждается».
Больше про будущий альбом пока не известно: не успели подготовить ни винилы, ни пресс-релизы, только лишь объявили о намерении издать полноформат к концу года. Но то не главное. Я просто надеюсь, что эти талантливые парни еще живы. (Социальные сети DRUDKH ведут представители лейбла, а не музыканты, так что новостей от них самих нет.)
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 124
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