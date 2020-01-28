VADER выпустили новую песню «Shock And Awe», и я навру, если скажу, что она не похожа на старую (любую). Но в том и прелесть. Полноформатник Solitude In Madness ожидается к середине года.
Новая песня VADER «Shock And Awe»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Vader
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