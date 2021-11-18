Новая песня SHAPE OF DESPAIR

18.11.2021
Новая песня SHAPE OF DESPAIRНовинки и новости
Подходящее время года для скорби и дума. Подходящее время для презентации новой темы SHAPE OF DESPAIR. Она называется «Reflection In Slow Time» и звучит… как любой альбом этих финнов — т.е. подходящим саундтреком, чтобы, помолясь и погасив свечу заскорузлым ногтем, прильнуть к туманно-промерзлой земельке. Альбом под названием Return To The Void будет реализован в конце февраля.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 56
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