«Новая песня, новый подход, новый звук». Слушаем новинку MEMORIAM «Shell Shock»

Группа MEMORIAM, собравшаяся из обломков BOLT THROWER и участников CEREBRAL FIX, в конце июня выпускает третий альбом за три года - Requiem For Mankind. «На наших предыдущих релизах мы экспериментировали с разными музыкальными и вокальными стилями, — написала команда, — и к третьему полноформатнику наконец выработали звук, который определяет MEMORIAM. Это дэз-метал. И это самое важное, что надо знать».

«Можете считать, что For The Fallen и The Silent Vigil были ступенями, этапами на пути к Requiem For Mankind. Именно в нем, здесь и сейчас, наконец собраны все необходимые ингредиенты».

Первым синглом к будущему лонгплею стала тема «Shell Shock», которую музыканты охарактеризовали просто: «новая песня, новый подход, новый звук» и которая рассказывает об ужасах войны с точки зрения простой ее пешки — солдата, брошенного в гущу боевых действий.