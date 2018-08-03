Новая песня и клип ONKEL TOM «Ich Finde Nur Metal Geil»

Сегодня отмечается Международный день пива, поэтому преступно было бы не послушать новую тему от ONKEL TOM. В сентябре у Тома выходит двойной альбом Bier Ernst, один из дисков которого называется «Bier» (ну, естественно, «пиво»), а второй «Ernst» (хммм, «серьезный»?). И вот, на полном пивном серьезе, сегодня предлагается оценить стартовый сингл «Ich Finde Nur Metal Geil». «Я люблю только митол». Трэш, угар и соответствующий видеоряд. Как раз под пиво!

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. Diamond 03.08.2018 в 20:51

    Том молодчина! Классная песня и клип норм \m/
    Как раз для конца рабочей недели!

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