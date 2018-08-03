Сегодня отмечается Международный день пива, поэтому преступно было бы не послушать новую тему от ONKEL TOM. В сентябре у Тома выходит двойной альбом Bier Ernst, один из дисков которого называется «Bier» (ну, естественно, «пиво»), а второй «Ernst» (хммм, «серьезный»?). И вот, на полном пивном серьезе, сегодня предлагается оценить стартовый сингл «Ich Finde Nur Metal Geil». «Я люблю только митол». Трэш, угар и соответствующий видеоряд. Как раз под пиво!
Новая песня и клип ONKEL TOM «Ich Finde Nur Metal Geil»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Onkel Tom
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Комментарии
- Sonne: А прикиньте, показали б это видео в конце 80-х… Что бы со всеми стало.
- Sonne: HOT — DOG
- Diamond: Фильм, как и книга Кизи, — шикарны. Музло так себе. А видео прикольное — непонятно только,...
- Diamond: Мощно, эпично! Можно было б похитовей, но и так вполне себе на уровне. Клип — хорош. Не уверен, что...
- Diamond: Том молодчина! Классная песня и клип норм \m/ Как раз для конца рабочей недели!
- Sergey25: Вроде уже видели мы все это…Хотя песня неплохая.
- Gerber: Умирает блэк. Умирает в жестких муках…
- Morion: Бодро. Но клип фигня.
- Ad Noctum: Пан Дарски отметил, что металмассы, пища от восторгов, сожрали батюшку и решил выплыть на том же тренде,...
- Tular: По клипу: бытует мнение, что это «наш привет» Losing My Religion
- Heckfy: Уверен, что его предсказания не сбудутся. GHOST вообще какое отношение к металу имеет? Только потому, что их...
- Grymza: Ах да… Ещё нравится курс на минимализм в музыке. «Сатанист» в этом плане был просто глотком...
- Grymza: Tular написал(а): Похоже, «Сатанист» продолжается. И это правильно. Соглашусь. Отрадно, что экспедиция группы...
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1970 - Stephen Carpenter (DEFTONES)
1976 - Sven Gross (FLESHCRAWL)
1977 - Steven Schubert (LOGAR'S DIARY)
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Том молодчина! Классная песня и клип норм \m/
Как раз для конца рабочей недели!