Новая моднейшая анонимная группа: SLEEP TOKEN из БританииБлог
Неизвестно, в чем секрет (денежные вливания? удачная промоция? интернет-слава? магия?), но в какой-то момент о британской группе SLEEP TOKEN начали писать и говорить не только из каждого утюга, но также микроволновки и огнетушителя — просто-таки рррраз!, и даже новость о том, что кто-то качественно напердел на их концерте, попадает в заголовки тучи сайтов, и даже страшно подумать, что начнется, когда напердит кто-либо из маскированных участников коллектива.
Итак, проект появился в 2016 году; кто в нем играет, неизвестно; есть три альбома на Spinefarm: скромно стартовавший дебютник Sundowning (2019), хорошо прокатившийся в Британии This Place Will Become Your Tomb (2021) — и вот новехонький Take Me Back To Eden, сингл которого «The Summoning», например, набрал уже почти 7 млн. просмотров.
Релиз попал в топ-тройку британских чартов, также неплохо стартанул в ряде стран континентальной Европы и в США, а когда группа анонсировала концерт на арене Уэмбли (!) вместительностью 12500 человек, солдаут случился за 10 минут. Другими словами, внезапный хайп достаточно внушителен, чтобы прямо сейчас взять и послушать диск анонимщиков. Тем более, что играют они достаточно любопытный и самобытный микс прогрессив-метала, металкора и вполне попсового инди-рока. Плюс до кучи еще разных примесей — ибо, как уже упомянуто выше, самобытно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 791
7 комментариев
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Новая моднейшая анонимная группа: SLEEP TOKEN из Британии
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Комментарии
Juris:
когда будет нормальный рэгги и пацанский шансон уже на повестке хиткиллера…
Juris:
Алексей:
ratfred написал(а):
Алексей написал(а):
Ну, ты, «Алеша» )))
43 года как Алёша))) На самом деле мне глубоко пох, кто там играет, просто играют они унылое безвкусное г…
ratfred:
Ну, ты, «Алеша» )))…
Алексей:
да что тут демагогию разводить, всё просто — непотребный жуткий высер, очередной раз доказывающий вырождение человеческого рода!!! Не удивлюсь, что в составе 2 транс�…
Чорны:
Писюн c глазами:
Понятно, почему кто-то решил хоть как-то оживить эту тягомотину на концерте.
Вроде и небесталанны притом, запоминаемости песен какой-то не хватает, что ли.…
Юрий:
Нет у меня огнетушителя и прочих «утюгов» . впервые о этой группе слышу , и больше слышать не желаю , достаточно было пролистать видео ((…
Jolly Roger:
Не понимаю, для чего надо было это выпускать под другой маркой…
Bronco:
Я знаком с музыкантами, которые помимо основной группы собирают проекты, где играют то же самое, что в ключевой. Объясняют это тем, что в главной группе собрать учас�…
Дружище Христос:
DimaCar:
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Merzbow:
коллапес написал(а):
приятно видеть что бразильская школа не ударяется во все эти ваши «мелодики» и шпарит старыми шульдинеровскими риффами, которые в силу с�…
Нет у меня огнетушителя и прочих «утюгов» . впервые о этой группе слышу , и больше слышать не желаю , достаточно было пролистать видео ((
Понятно, почему кто-то решил хоть как-то оживить эту тягомотину на концерте.
Вроде и небесталанны притом, запоминаемости песен какой-то не хватает, что ли.
да что тут демагогию разводить, всё просто — непотребный жуткий высер, очередной раз доказывающий вырождение человеческого рода!!! Не удивлюсь, что в составе 2 транса на вокале и гитаре, толстая… нет, даже жирная черная баба на басу и ампутант на барабанах, ведь это так актуально, а главное модно!!!
Алексей написал(а):
Ну, ты, «Алеша» )))
ratfred написал(а):
Алексей написал(а):
Ну, ты, «Алеша» )))
43 года как Алёша))) На самом деле мне глубоко пох, кто там играет, просто играют они унылое безвкусное говно, вот и всё… что сейчас стрёмно (для меня лично), так это то, что столько музыкальной ваты людишки считают божественной музыкой, причем походу многие внушают это себе, а пелена загадочности и прочие PR-штучки помогают… в итоге Уэмбли и прочее… мда, грусть и уныние
срань господня…. какая муть
когда будет нормальный рэгги и пацанский шансон уже на повестке хиткиллера