Новая моднейшая анонимная группа: SLEEP TOKEN из Британии

Неизвестно, в чем секрет (денежные вливания? удачная промоция? интернет-слава? магия?), но в какой-то момент о британской группе SLEEP TOKEN начали писать и говорить не только из каждого утюга, но также микроволновки и огнетушителя — просто-таки рррраз!, и даже новость о том, что кто-то качественно напердел на их концерте, попадает в заголовки тучи сайтов, и даже страшно подумать, что начнется, когда напердит кто-либо из маскированных участников коллектива.

Итак, проект появился в 2016 году; кто в нем играет, неизвестно; есть три альбома на Spinefarm: скромно стартовавший дебютник Sundowning (2019), хорошо прокатившийся в Британии This Place Will Become Your Tomb (2021) — и вот новехонький Take Me Back To Eden, сингл которого «The Summoning», например, набрал уже почти 7 млн. просмотров.

Релиз попал в топ-тройку британских чартов, также неплохо стартанул в ряде стран континентальной Европы и в США, а когда группа анонсировала концерт на арене Уэмбли (!) вместительностью 12500 человек, солдаут случился за 10 минут. Другими словами, внезапный хайп достаточно внушителен, чтобы прямо сейчас взять и послушать диск анонимщиков. Тем более, что играют они достаточно любопытный и самобытный микс прогрессив-метала, металкора и вполне попсового инди-рока. Плюс до кучи еще разных примесей — ибо, как уже упомянуто выше, самобытно.

Количество просмотров: 791

7 комментариев