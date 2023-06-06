Sleep Token Money
06.06.2023

Новая моднейшая анонимная группа: SLEEP TOKEN из Британии

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Неизвестно, в чем секрет (денежные вливания? удачная промоция? интернет-слава? магия?), но в какой-то момент о британской группе SLEEP TOKEN начали писать и говорить не только из каждого утюга, но также микроволновки и огнетушителя — просто-таки рррраз!, и даже новость о том, что кто-то качественно напердел на их концерте, попадает в заголовки тучи сайтов, и даже страшно подумать, что начнется, когда напердит кто-либо из маскированных участников коллектива.

Итак, проект появился в 2016 году; кто в нем играет, неизвестно; есть три альбома на Spinefarm: скромно стартовавший дебютник Sundowning (2019), хорошо прокатившийся в Британии This Place Will Become Your Tomb (2021) — и вот новехонький Take Me Back To Eden, сингл которого «The Summoning», например, набрал уже почти 7 млн. просмотров.

Релиз попал в топ-тройку британских чартов, также неплохо стартанул в ряде стран континентальной Европы и в США, а когда группа анонсировала концерт на арене Уэмбли (!) вместительностью 12500 человек, солдаут случился за 10 минут. Другими словами, внезапный хайп достаточно внушителен, чтобы прямо сейчас взять и послушать диск анонимщиков. Тем более, что играют они достаточно любопытный и самобытный микс прогрессив-метала, металкора и вполне попсового инди-рока. Плюс до кучи еще разных примесей — ибо, как уже упомянуто выше, самобытно.

Количество просмотров: 791

7 комментариев

  • Юрий написал(а):

    Нет у меня огнетушителя и прочих «утюгов» . впервые о этой группе слышу , и больше слышать не желаю , достаточно было пролистать видео ((

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  • Писюн c глазами написал(а):

    Понятно, почему кто-то решил хоть как-то оживить эту тягомотину на концерте.
    Вроде и небесталанны притом, запоминаемости песен какой-то не хватает, что ли.

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  • Алексей написал(а):

    да что тут демагогию разводить, всё просто — непотребный жуткий высер, очередной раз доказывающий вырождение человеческого рода!!! Не удивлюсь, что в составе 2 транса на вокале и гитаре, толстая… нет, даже жирная черная баба на басу и ампутант на барабанах, ведь это так актуально, а главное модно!!!http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gifhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif

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  • ratfred написал(а):

    Алексей написал(а):


    Ну, ты, «Алеша» )))

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  • Алексей написал(а):

    ratfred написал(а):
    Алексей написал(а):

    Ну, ты, «Алеша» )))
    43 года как Алёша))) На самом деле мне глубоко пох, кто там играет, просто играют они унылое безвкусное говно, вот и всё… что сейчас стрёмно (для меня лично), так это то, что столько музыкальной ваты людишки считают божественной музыкой, причем походу многие внушают это себе, а пелена загадочности и прочие PR-штучки помогают… в итоге Уэмбли и прочее… мда, грусть и уныниеhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif

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  • Juris написал(а):

    срань господня…. какая мутьhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif

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  • Juris написал(а):

    когда будет нормальный рэгги и пацанский шансон уже на повестке хиткиллераhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif

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