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Новая модная метал-группа с женским вокалом (кстати, русской женщины): VENOM PRISONБлог
Ну то есть как новая… VENOM PRISON собрались в Уэльсе в 2014-м году и на сегодняшний день выпустили три альбома, Animus (2016), Samsara (2019) и Primeval (2020). Британская сцена и рок-пресса заприметили коллектив еще на этапе Samsara: свежий, яростный, техничный, накачанный брейкдаунами материал на границе «правильного» дэз-метала (местами с примесью дэзграйнда) и актуального бесноватого дэзкора с еще более бесноватой, однако дико харизматичной барышней на вокале (фронтвумен, к слову, — русская женщина Лариса Ступар, переехавшая в Южный Уэльс незадолго до создания банды) получил высокие оценки, а VENOM PRISON — статус одной из наиболее многообещающих экстрим-команд последних десяти лет.
В 2020-м рывок, однако ж, не удался: во-первых, год был такой; во-вторых, Primeval явился в основном переизданием ранних миников, — и решительный бросок перенесли на четвертый релиз, для которого VP подписали господа с Century Media.
Так, все козыри теперь на руках, ожиданий выше крыш и труб, февральский альбом будет называться Erebos — и судя по первым синглам (особенно «Pain of Oizys»), дело не обойдется без стилевых сюрпризов. Смотрим, слушаем, наблюдаем упрочняющуюся моду на метал с женским лицом.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 254
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Новая модная метал-группа с женским вокалом (кстати, русской женщины): VENOM PRISON
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Комментарии
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А эта вот Лариса, она случайно не из Архангельска?
zzz написал(а):
А эта вот Лариса, она случайно не из Архангельска?
Покопалась немного, она между Россией и Уэльсом жила в Германии и играла в левацкой straight edge хардкор-группе, которая распалась со скандалом с обвинением в сексуальном насилии: https://tonedeaf.thebrag.com/hardcore-outfit-wolf-disband-multiple-members-accused-sexual-assault/
https://www.discogs.com/artist/2490839-Wolf-Down
еще одна группа по нулеё@ству, хотя когда чистым вокалом поет немного атмосферно а дальше то что я сказал……..шаблоны как по учебнику.