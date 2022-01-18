Новая модная метал-группа с женским вокалом (кстати, русской женщины): VENOM PRISON

Ну то есть как новая… VENOM PRISON собрались в Уэльсе в 2014-м году и на сегодняшний день выпустили три альбома, Animus (2016), Samsara (2019) и Primeval (2020). Британская сцена и рок-пресса заприметили коллектив еще на этапе Samsara: свежий, яростный, техничный, накачанный брейкдаунами материал на границе «правильного» дэз-метала (местами с примесью дэзграйнда) и актуального бесноватого дэзкора с еще более бесноватой, однако дико харизматичной барышней на вокале (фронтвумен, к слову, — русская женщина Лариса Ступар, переехавшая в Южный Уэльс незадолго до создания банды) получил высокие оценки, а VENOM PRISON — статус одной из наиболее многообещающих экстрим-команд последних десяти лет.

В 2020-м рывок, однако ж, не удался: во-первых, год был такой; во-вторых, Primeval явился в основном переизданием ранних миников, — и решительный бросок перенесли на четвертый релиз, для которого VP подписали господа с Century Media.

Так, все козыри теперь на руках, ожиданий выше крыш и труб, февральский альбом будет называться Erebos — и судя по первым синглам (особенно «Pain of Oizys»), дело не обойдется без стилевых сюрпризов. Смотрим, слушаем, наблюдаем упрочняющуюся моду на метал с женским лицом.

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