«Norwegian fucking black metal!» Концерт DIMMU BORGIR в Минске

«Are you ready for norwegian fucking black metal??!!» — раз за разом вопрошал со сцены Шаграт, невольно заставляя саркастически ухмыляться. Видали, мол, и почернее. С другой стороны, группа смотрится настолько профессионально, фирмово и круто, что хихикать и ерничать не дает повода. Свет, костюмы, подача, звук (не все, как обычно, остались довольны, но слева от сцены все было слышно отчетливо — кроме разве что незначительно проседающих под фонограммными аранжировками клавиш) оправдывали и серьезный статус, и солдаут первого шоу норвежцев в Минске. Вероятно, это была самая дорогая экстрим-метал команда, когда-либо выступавшая в нашей стране. И, как всякий дефлопе эксклюзив, концерт был подчеркнуто краток.

04dimmu-borgir-2019Как и во всем туре, группа играла чуть больше часа — хиты последних альбомов, чуть-чуть непременного старого — в броском фирменном антураже, с живописными выходами лысых и издалека одинаковых, будто клоны, гитаристов, драматичным воздеванием шагратовских рук, во вспышках света и клубах разноцветного дыма, внутри густого мелодично-блэкушного облака, пронизанного пафосом симфонических радуг и воплями/пением незримых сирен-вокалисток.

По сравнению с выступлением группы на Brutal Assault, DIMMU BORGIR в Минске звучали и выглядели суперорганично, мощно, пафосно, живо, приковывая и не отпуская внимание ни на минуту своего небольшого, но интенсивного сета.

01dimmu-borgir-2019Народ, взбудораженный, в большинстве своем изрядно подготовившийся в баре «Елки», плотно набился на танцпол — так что слэму развернуться было особенно негде. Но устоять во время внушительного финала таки не смогли: «Council Of Wolves And Snakes», «Progenies Of The Great Apocalypse» и, обязательным послесловием, «Mourning Palace» обратили первые ряды в винегрет. «Norwegian fucking black metal!» — если кто забыл, объявил вокалист, и началось это вот все: «Whispering voices and summoning screams / waiting for Satan to bless their sins». И далее по тексту.

12dimmu-borgir-2019Не скажу, что я большой фанат группы. По сути, если брать альбомную дискографию, то ближе и роднее всего мне два первых релиза, For All Tid и Stormblåst — возможно, наивные, без патетики и изыска, но при этом естественные и вдохновенные. В остальном в последние лет десять создавалось смешанное впечатление: словно за безукоризненной хитросплетенной оболочкой и изумительно богатыми порталами прячется нечто вполне заурядное — два-три хита на альбом и остальное к одноразовому ознакомлению. На концертах же, понятно, филлеры не играются — так что, проходясь по верхам, делая это мастерски, стильно и виртуозно, коллектив выглядит невероятно эффектно.

С залом музыканты общались лишь номинально, проверенными фразами вроде «Готовы ли вы еще к нескольким песням?» «А может, вы уже спите? Или все же готовы?» Хотя как можно не быть готовым слушать еще, если вы, ребята, отыграли лишь полчаса. Ну помилуйте. Не томите.

50dimmu-borgir-2019Послеконцертных объятий также не состоялось: пользуясь теплой осенней погодой, народ, выдворенный из клуба настойчивой охраной, тусил в кафешке у входа, силясь поймать музыкантов. В конце концов на откуп выпустили клавишника Гейра — худощавого мужичка, которого, вполне вероятно, кто-то помнит по APOPTYGMA BERZERK, GOD SEED и THE KOVENANT.

Остальные, силясь ускользнуть от настойчивых охотников за автографами и селфи (опасаясь, возможно, выдирания хайеров), быстро скрылись в автобусе — и две томные блондинки в блестящих каких-то штанах и на высоченных каблуках, разочарованно побрели к метро. Девушкам подавай Шаграта. С черными всклокоченными кудрями и козлиной бородкой. Шаграта не дали. По итогу, кажется, отправился куда-то пьянствовать лишь барабанщик Daray — остальные, люди семейные и утомленные туром (минский концерт был последним), отправились отдыхать. Сегодня они взяли Минск. И это было достойно.

Большой красивый фоторепортаж смотрим здесь!

, рубрика(и): Dimmu Borgir Блог

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Комментарии

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  1. Влад 30.09.2019 в 06:50

    Как узнал что билет стоит 80 рубасов то подумал:»Я ж трю мать его» и не пошёл

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  2. Ad Noctum 30.09.2019 в 08:31

    quote: ««Norwegian fucking black metal!» — если кто забыл, объявил вокалист»

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  3. griwski 30.09.2019 в 09:41

    Кто бы там что ни говорил по звуку, шоу было отличное. Воочию и воушию убедился в том, что у Шаграта лучший гроул в метале.

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  4. APIAT GLOTT 30.09.2019 в 10:52

    Только «stormblast»!!!

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  5. ukko 30.09.2019 в 10:54

    Кто-то говорит, что мало (ну так был же туровый сет-лист на 11 песен, как раз где то на часок и глупо было ожидать большего), кто-то говорит, что одни сэмплы (ну так у них в последних работах одни сэмплы и есть))). Я скажу, что было мощно, красочно и профессионально. В общем было здорово!

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  6. box176 30.09.2019 в 11:35

    Для меня DB, это Шаграт/Силеноз/Гальдер/Вортекс/Мустис/Хеллхаммер , только так и не иначе! Когда «ушли» трех последних и взяли эту сумашедшую белокурую стерву, контора вымерла навсегда.

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  7. Ad Noctum 30.09.2019 в 12:43

    box176 написал(а):
    Для меня DB, это Шаграт/Силеноз/Гальдер/Вортекс/Мустис/Хеллхаммер , только так и не иначе! Когда «ушли» трех последних и взяли эту сумашедшую белокурую стерву, контора вымерла навсегда.

    Какую «белокурую стерву»? Агнете Къёлсруд? Её приглашали только в «Абракадабре» пару песен спеть. Или полупокер Сноуи Шо? Так и его с вещами на выход попросили после той же «Абракадабры». Вортекс в Боргирах вообще не в кассу был, как на мой вкус. Этому дылде сладкоголосому если только в Nightwish, с Марко дуэты петь. По Хеллхаммеру х/з, но какому-то Силенозу такому господину не чину на дверь указывать. Скорее всего, отработал контракт, и свалил. Дарай-то всяко дешевле будет. А вот Мустис — да, его увольнение было ошибкой. И ещё Нагаш был в тему. Но с его тогдашней (времена EDT) пиздливосью и вездесущностью Шаграт и Селеноз оставались на втором плане. Обидно, наверное, было. Плюс у Нагаша тогда ещё вдохновения и на себя хватало (Covenant/ The Kovenant).

    >>>
  8. Loretta 30.09.2019 в 13:01

    Я сходила из любопытства (прогуляла их когда-то на БА), и у меня появились вопросы:
    1) а это точно Norwegian Fucking Black Metal? Почему он похож на Nightwish?
    2) десять песен по пять минут за 35 евро — это нормально для жанра?
    А в целом, мне понравилось. Звук, свет, костюмы, грим, играют хорошо, круто смотрятся.
    Девушек на шпильках, что не смогли изловить Шаграта, жалко(

    >>>
  9. Ad Noctum 30.09.2019 в 14:43

    Loretta написал(а):
    1) а это точно Norwegian Fucking Black Metal? Почему он похож на Nightwish?

    Они артисты, они так видят!

    Loretta написал(а):
    2) десять песен по пять минут за 35 евро — это нормально для жанра?

    Ну вот в Ригу за эти же деньги на этой неделе, но в четверг, привезут «Behemoth». По-моему, они где-то на одном уровне с Боргирами. Правда, там и привозной саппорт будет, а сколько хэды будут играть — не знаю. Орги, по-моему, какие-то новые игроки, отобьются или нет — даже любопытно. В том числе и сколько народа будет. Первые билеты были по 25, потом по 30 — их уже раскупили. Мне, правда, эти модные поляки за 35 евреев нафиг не упали, это же, блин, велосипедная цепь с титановым напылением и бутылочка квадрюпеля! Боргиры (с Destruction и Susperia на разогреве) у нас были в 2001-ом, с тех пор их не привозили. А в 2001-ом и народу у нас в стране было гораздо больше, и концерты редкость, и Боргиры на пике. Значит, такие у них запросы по гонорарам. А вот Кренделя явно дешевле, с 2008-ога три раза приезжали. Последний раз на них ходил за 28 евреев, кажется, это при том, что билет брал в день концерта. Ну и сет у них где-то 90 минут был.

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  10. Anastasiya 30.09.2019 в 15:05

    Боргиры — очень дорогая группа, я даже не уверена, что при солдауте концерт окупился. По сути, поэтому литовцы к нам и ехали — в Прибалтике группу везти никто не взялся, даже при том, что там не нужно ни виз, ни гастролек, да и авиаперевозки на порядок дешевле.

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  11. Diamond 30.09.2019 в 17:57

    Да, Боргиры — дорогие, но вряд ли они дороже, чем In Flames и Sabaton. Я думаю, что в минус орги точно не ушли.

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  12. Diamond 30.09.2019 в 18:11

    А концерт — добротный! С кем ни общался после сейшна на афтепати — всем понравилось! Хотя, конечно, могли б чуть подольше поиграть: какие-нибудь Kings of the Carnival Creation и Vredesbyrd пришлись бы ко двору. Все-таки за вычетом интро и аутро играли час, что учитывая сольный концерт как-то маловато….

    >>>
  13. Мимо проходил 30.09.2019 в 20:45

    Diamond написал(а):
    Да, Боргиры — дорогие, но вряд ли они дороже, чем In Flames и Sabaton. Я думаю, что в минус орги точно не ушли.
    Да уж, особенно Сабатон

    >>>
  14. Loretta 01.10.2019 в 01:25

    Ad Noctum написал(а):
    Ну вот в Ригу за эти же деньги на этой неделе, но в четверг, привезут «Behemoth».
    Дороговато.

    Anastasiya     написал(а):
    я даже не уверена, что при солдауте концерт окупился
    Так а для чего их везли? Ради статуса? Или кто-то из оргов — фанат?

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  15. Anastasiya 01.10.2019 в 01:50

    Loretta написал(а):
    Так а для чего их везли? Ради статуса? Или кто-то из оргов — фанат?

    Портфолио, вызов, да и мало ли. Не, ну может, и окупился, я не в курсе, честно) Знаю только, что все, что возили раньше, выходило дешевле.

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