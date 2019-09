«Norwegian fucking black metal!» Концерт DIMMU BORGIR в Минске

«Are you ready for norwegian fucking black metal??!!» — раз за разом вопрошал со сцены Шаграт, невольно заставляя саркастически ухмыляться. Видали, мол, и почернее. С другой стороны, группа смотрится настолько профессионально, фирмово и круто, что хихикать и ерничать не дает повода. Свет, костюмы, подача, звук (не все, как обычно, остались довольны, но слева от сцены все было слышно отчетливо — кроме разве что незначительно проседающих под фонограммными аранжировками клавиш) оправдывали и серьезный статус, и солдаут первого шоу норвежцев в Минске. Вероятно, это была самая дорогая экстрим-метал команда, когда-либо выступавшая в нашей стране. И, как всякий дефлопе эксклюзив, концерт был подчеркнуто краток.

Как и во всем туре, группа играла чуть больше часа — хиты последних альбомов, чуть-чуть непременного старого — в броском фирменном антураже, с живописными выходами лысых и издалека одинаковых, будто клоны, гитаристов, драматичным воздеванием шагратовских рук, во вспышках света и клубах разноцветного дыма, внутри густого мелодично-блэкушного облака, пронизанного пафосом симфонических радуг и воплями/пением незримых сирен-вокалисток.

По сравнению с выступлением группы на Brutal Assault, DIMMU BORGIR в Минске звучали и выглядели суперорганично, мощно, пафосно, живо, приковывая и не отпуская внимание ни на минуту своего небольшого, но интенсивного сета.

Народ, взбудораженный, в большинстве своем изрядно подготовившийся в баре «Елки», плотно набился на танцпол — так что слэму развернуться было особенно негде. Но устоять во время внушительного финала таки не смогли: «Council Of Wolves And Snakes», «Progenies Of The Great Apocalypse» и, обязательным послесловием, «Mourning Palace» обратили первые ряды в винегрет. «Norwegian fucking black metal!» — если кто забыл, объявил вокалист, и началось это вот все: «Whispering voices and summoning screams / waiting for Satan to bless their sins». И далее по тексту.

Не скажу, что я большой фанат группы. По сути, если брать альбомную дискографию, то ближе и роднее всего мне два первых релиза, For All Tid и Stormblåst — возможно, наивные, без патетики и изыска, но при этом естественные и вдохновенные. В остальном в последние лет десять создавалось смешанное впечатление: словно за безукоризненной хитросплетенной оболочкой и изумительно богатыми порталами прячется нечто вполне заурядное — два-три хита на альбом и остальное к одноразовому ознакомлению. На концертах же, понятно, филлеры не играются — так что, проходясь по верхам, делая это мастерски, стильно и виртуозно, коллектив выглядит невероятно эффектно.

С залом музыканты общались лишь номинально, проверенными фразами вроде «Готовы ли вы еще к нескольким песням?» «А может, вы уже спите? Или все же готовы?» Хотя как можно не быть готовым слушать еще, если вы, ребята, отыграли лишь полчаса. Ну помилуйте. Не томите.

Послеконцертных объятий также не состоялось: пользуясь теплой осенней погодой, народ, выдворенный из клуба настойчивой охраной, тусил в кафешке у входа, силясь поймать музыкантов. В конце концов на откуп выпустили клавишника Гейра — худощавого мужичка, которого, вполне вероятно, кто-то помнит по APOPTYGMA BERZERK, GOD SEED и THE KOVENANT.

Остальные, силясь ускользнуть от настойчивых охотников за автографами и селфи (опасаясь, возможно, выдирания хайеров), быстро скрылись в автобусе — и две томные блондинки в блестящих каких-то штанах и на высоченных каблуках, разочарованно побрели к метро. Девушкам подавай Шаграта. С черными всклокоченными кудрями и козлиной бородкой. Шаграта не дали. По итогу, кажется, отправился куда-то пьянствовать лишь барабанщик Daray — остальные, люди семейные и утомленные туром (минский концерт был последним), отправились отдыхать. Сегодня они взяли Минск. И это было достойно.

Большой красивый фоторепортаж смотрим здесь!