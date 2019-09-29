«Norwegian fucking black metal!» Концерт DIMMU BORGIR в Минске

«Are you ready for norwegian fucking black metal??!!» — раз за разом вопрошал со сцены Шаграт, невольно заставляя саркастически ухмыляться. Видали, мол, и почернее. С другой стороны, группа смотрится настолько профессионально, фирмово и круто, что хихикать и ерничать не дает повода. Свет, костюмы, подача, звук (не все, как обычно, остались довольны, но слева от сцены все было слышно отчетливо — кроме разве что незначительно проседающих под фонограммными аранжировками клавиш) оправдывали и серьезный статус, и солдаут первого шоу норвежцев в Минске. Вероятно, это была самая дорогая экстрим-метал команда, когда-либо выступавшая в нашей стране. И, как всякий
дефлопе эксклюзив, концерт был подчеркнуто краток.
Как и во всем туре, группа играла чуть больше часа — хиты последних альбомов, чуть-чуть непременного старого — в броском фирменном антураже, с живописными выходами лысых и издалека одинаковых, будто клоны, гитаристов, драматичным воздеванием шагратовских рук, во вспышках света и клубах разноцветного дыма, внутри густого мелодично-блэкушного облака, пронизанного пафосом симфонических радуг и воплями/пением незримых сирен-вокалисток.
По сравнению с выступлением группы на Brutal Assault, DIMMU BORGIR в Минске звучали и выглядели суперорганично, мощно, пафосно, живо, приковывая и не отпуская внимание ни на минуту своего небольшого, но интенсивного сета.
Народ, взбудораженный, в большинстве своем изрядно подготовившийся в баре «Елки», плотно набился на танцпол — так что слэму развернуться было особенно негде. Но устоять во время внушительного финала таки не смогли: «Council Of Wolves And Snakes», «Progenies Of The Great Apocalypse» и, обязательным послесловием, «Mourning Palace» обратили первые ряды в винегрет. «Norwegian fucking black metal!» — если кто забыл, объявил вокалист, и началось это вот все: «Whispering voices and summoning screams / waiting for Satan to bless their sins». И далее по тексту.
Не скажу, что я большой фанат группы. По сути, если брать альбомную дискографию, то ближе и роднее всего мне два первых релиза, For All Tid и Stormblåst — возможно, наивные, без патетики и изыска, но при этом естественные и вдохновенные. В остальном в последние лет десять создавалось смешанное впечатление: словно за безукоризненной хитросплетенной оболочкой и изумительно богатыми порталами прячется нечто вполне заурядное — два-три хита на альбом и остальное к одноразовому ознакомлению. На концертах же, понятно, филлеры не играются — так что, проходясь по верхам, делая это мастерски, стильно и виртуозно, коллектив выглядит невероятно эффектно.
С залом музыканты общались лишь номинально, проверенными фразами вроде «Готовы ли вы еще к нескольким песням?» «А может, вы уже спите? Или все же готовы?» Хотя как можно не быть готовым слушать еще, если вы, ребята, отыграли лишь полчаса. Ну помилуйте. Не томите.
Послеконцертных объятий также не состоялось: пользуясь теплой осенней погодой, народ, выдворенный из клуба настойчивой охраной, тусил в кафешке у входа, силясь поймать музыкантов. В конце концов на откуп выпустили клавишника Гейра — худощавого мужичка, которого, вполне вероятно, кто-то помнит по APOPTYGMA BERZERK, GOD SEED и THE KOVENANT.
Остальные, силясь ускользнуть от настойчивых охотников за автографами и селфи (опасаясь, возможно, выдирания хайеров), быстро скрылись в автобусе — и две томные блондинки в блестящих каких-то штанах и на высоченных каблуках, разочарованно побрели к метро. Девушкам подавай Шаграта. С черными всклокоченными кудрями и козлиной бородкой. Шаграта не дали. По итогу, кажется, отправился куда-то пьянствовать лишь барабанщик Daray — остальные, люди семейные и утомленные туром (минский концерт был последним), отправились отдыхать. Сегодня они взяли Минск. И это было достойно.
Большой красивый фоторепортаж смотрим здесь!
Как узнал что билет стоит 80 рубасов то подумал:»Я ж трю мать его» и не пошёл
quote: ««Norwegian fucking black metal!» — если кто забыл, объявил вокалист»
Кто бы там что ни говорил по звуку, шоу было отличное. Воочию и воушию убедился в том, что у Шаграта лучший гроул в метале.
Только «stormblast»!!!
Кто-то говорит, что мало (ну так был же туровый сет-лист на 11 песен, как раз где то на часок и глупо было ожидать большего), кто-то говорит, что одни сэмплы (ну так у них в последних работах одни сэмплы и есть))). Я скажу, что было мощно, красочно и профессионально. В общем было здорово!
Для меня DB, это Шаграт/Силеноз/Гальдер/Вортекс/Мустис/Хеллхаммер , только так и не иначе! Когда «ушли» трех последних и взяли эту сумашедшую белокурую стерву, контора вымерла навсегда.
box176 написал(а):
Для меня DB, это Шаграт/Силеноз/Гальдер/Вортекс/Мустис/Хеллхаммер , только так и не иначе! Когда «ушли» трех последних и взяли эту сумашедшую белокурую стерву, контора вымерла навсегда.
Какую «белокурую стерву»? Агнете Къёлсруд? Её приглашали только в «Абракадабре» пару песен спеть. Или полупокер Сноуи Шо? Так и его с вещами на выход попросили после той же «Абракадабры». Вортекс в Боргирах вообще не в кассу был, как на мой вкус. Этому дылде сладкоголосому если только в Nightwish, с Марко дуэты петь. По Хеллхаммеру х/з, но какому-то Силенозу такому господину не чину на дверь указывать. Скорее всего, отработал контракт, и свалил. Дарай-то всяко дешевле будет. А вот Мустис — да, его увольнение было ошибкой. И ещё Нагаш был в тему. Но с его тогдашней (времена EDT) пиздливосью и вездесущностью Шаграт и Селеноз оставались на втором плане. Обидно, наверное, было. Плюс у Нагаша тогда ещё вдохновения и на себя хватало (Covenant/ The Kovenant).
Я сходила из любопытства (прогуляла их когда-то на БА), и у меня появились вопросы:
1) а это точно Norwegian Fucking Black Metal? Почему он похож на Nightwish?
2) десять песен по пять минут за 35 евро — это нормально для жанра?
А в целом, мне понравилось. Звук, свет, костюмы, грим, играют хорошо, круто смотрятся.
Девушек на шпильках, что не смогли изловить Шаграта, жалко(
Loretta написал(а):
1) а это точно Norwegian Fucking Black Metal? Почему он похож на Nightwish?
Они артисты, они так видят!
Loretta написал(а):
2) десять песен по пять минут за 35 евро — это нормально для жанра?
Ну вот в Ригу за эти же деньги на этой неделе, но в четверг, привезут «Behemoth». По-моему, они где-то на одном уровне с Боргирами. Правда, там и привозной саппорт будет, а сколько хэды будут играть — не знаю. Орги, по-моему, какие-то новые игроки, отобьются или нет — даже любопытно. В том числе и сколько народа будет. Первые билеты были по 25, потом по 30 — их уже раскупили. Мне, правда, эти модные поляки за 35 евреев нафиг не упали, это же, блин, велосипедная цепь с титановым напылением и бутылочка квадрюпеля! Боргиры (с Destruction и Susperia на разогреве) у нас были в 2001-ом, с тех пор их не привозили. А в 2001-ом и народу у нас в стране было гораздо больше, и концерты редкость, и Боргиры на пике. Значит, такие у них запросы по гонорарам. А вот Кренделя явно дешевле, с 2008-ога три раза приезжали. Последний раз на них ходил за 28 евреев, кажется, это при том, что билет брал в день концерта. Ну и сет у них где-то 90 минут был.
Боргиры — очень дорогая группа, я даже не уверена, что при солдауте концерт окупился. По сути, поэтому литовцы к нам и ехали — в Прибалтике группу везти никто не взялся, даже при том, что там не нужно ни виз, ни гастролек, да и авиаперевозки на порядок дешевле.
Да, Боргиры — дорогие, но вряд ли они дороже, чем In Flames и Sabaton. Я думаю, что в минус орги точно не ушли.
А концерт — добротный! С кем ни общался после сейшна на афтепати — всем понравилось! Хотя, конечно, могли б чуть подольше поиграть: какие-нибудь Kings of the Carnival Creation и Vredesbyrd пришлись бы ко двору. Все-таки за вычетом интро и аутро играли час, что учитывая сольный концерт как-то маловато….
Diamond написал(а):
Да, Боргиры — дорогие, но вряд ли они дороже, чем In Flames и Sabaton. Я думаю, что в минус орги точно не ушли.
Да уж, особенно Сабатон
Ad Noctum написал(а):
Ну вот в Ригу за эти же деньги на этой неделе, но в четверг, привезут «Behemoth».
Дороговато.
Anastasiya написал(а):
я даже не уверена, что при солдауте концерт окупился
Так а для чего их везли? Ради статуса? Или кто-то из оргов — фанат?
Loretta написал(а):
Так а для чего их везли? Ради статуса? Или кто-то из оргов — фанат?
Портфолио, вызов, да и мало ли. Не, ну может, и окупился, я не в курсе, честно) Знаю только, что все, что возили раньше, выходило дешевле.