Норвежский блэк, к которому мы не привыкли. На подходе альбом ENDEZZMA «The Archer, Fjord And The Thunder»Новинки и новости
Не спрашивайте, почему фотосессия группы выглядит, словно постер к фильму Гильермо дель Торо, а альбом (третий в дискографии ENDEZZMA) называется The Archer, Fjord And The Thunder, как какой-нибудь трек AMON AMARTH. Мужики из Норвегии играют блэк, делают это всерьез, но немного не так, как обычно мы ожидаем.
Существуют ENDEZZMA с 2005 года, состав часто менялся (в разное время там играли ребята — в том числе покойный Trondr Nefas — из URGEHAL, BEASTCRAFT, VULTURE LORD и др.), а их гитарист Mattis Malphas входит в текущую упряжку CARPATHIAN FOREST. Простых путей в музыке они изначально не искали — и, базируясь на традиционном чернушном фундаменте, постройку этажей здания производили не без оригинальности, с размашистым рОковым настроем, то и дело подмешивая в раствор эпические настроения, нехарактерный, хардкорово-трэшевый надрывный вокал, старательно украшая стены мелодической лепниной, а затем, срываясь в ненависть и агрессию, яростно заляпывая конструкцию дьявольской чернотой.
Слушается ENDEZZMA как приключение: не всегда понятно, чего добиваются парни в настоящий момент; совершенно неясно, что будет в следующие секунды, — однако оторваться от этого решительно невозможно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 261
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