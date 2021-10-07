Funeral Photo band
07.10.2021

Норвежская группа FUNERAL выпускает новый альбом. Но это уже не фьюнерал дум

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Anders Eek, барабанщик, гитарист, второй вокалист и автор песен группы FUNERAL, единственный оригинальный ее участник с 1991 года, в нулевых решил возродить легендарный коллектив с новым составом и новой музыкой. Поворот в сторону готик-дума, эксперименты с вокалами — и, попозже, ориентация на эпичность и симфонизм. Последний на сегодняшний день полноформатник Oratorium был выпущен в 2012 году; и вот, девять лет спустя, намечается к выходу шестой альбом Praesentialis In Aeternum.

Anders: «Praesentialis In Aeternum отражает естественное развитие стилистики группы. В числе слушателей FUNERAL есть люди, которые любят только первый релиз; есть и те, кто пришли в начале нулевых. В новом же найдется кое-что и для тех, и для других. А еще — величественные симфонические элементы, гораздо более внушительные, чем ранее (спасибо за это эволюции технологий со времен Oratorium). В некотором смысле мы перемешали три предшествующих релиза — и на их основе создали самую свою на сегодняшний день разнообразную работу».

К прослушиванию доступна стартовая тема «And» — и не удивлюсь, если в процессе ознакомления вам припомнится SOLEFALD. Во-первых, на гостевых вокалах Lars Are Nedland. Во-вторых, штатным вокалистом FUNERAL нынче служит его младший брат Sindre Nedland (также IN VAIN). Хрипловатый, сухой и агрессивный вокал на «And» мне, кстати, не очень понравился — но то, видно, просто дело привычки.

Praesentialis In Aeternum целиком появится 10 декабря.

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3 комментария

  • Зануда написал(а):

    Вообще без понятия был, что они живы. Сначала Скептицизм, теперь этоhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • Тварь написал(а):

    Не And, но Ånd (дух)

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  • Anastasiya написал(а):

    Тварь написал(а):
    Не And, но Ånd (дух)

    Ага, но я стараюсь избегать специальных символов: уже два раза после переустановки или переноса баз данных сталкивалась с этими чертовыми вопросиками типа S?lstafir. Думаю, и после недавних изменений такого полно http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif

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