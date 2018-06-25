NOCTURNUS AD выпускают продолжение легендарного альбома «The Key»

..Во всяком случае, именно так позиционируется дебютный релиз группы Майка Браунинга NOCTURNUS AD — которая вроде бы и не реюнион (потому как запрещено юридически), но логическое, концептуальное и музыкальное продолжение пионерской прогрессив-дэз-метал команды из Флориды. А похоже или нет, уже можно немножко попробовать, прослушав демо нового трека «Aeon Of The Ancient Ones».

Nocturnus AD Nocturnus After Death «Несмотря на то, что в группе AFTER DEATH, которая была создана после моего увольнения из NOCTURNUS, играют те же люди, что и в NOCTURNUS AD, параллельно будут существовать обе команды, c NOCTURNUS AD в приоритете, — поясняет Майк свою запутанную историю, добавляя, что его так часто просили на концертах «ноктурнусов», что в итоге самому захотелось раскопать стюардессу поднять архивы 28-летней давности и записать продолжение The Key. — Лирическая история альбома будет продолжена в новых темах — ровно с того момента, на чем остановилась «Empire Of The Sands». Если в AFTER DEATH доминирует оккультная тематика, то NOCTURNUS AD — это sci-fi и horror».

Ну а как оно будет вживую, заценим в этом году на Brutal Assault.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Зеля 26.06.2018 в 09:42

    Кому-то очень захотелось денежку!

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  2. Gerber 26.06.2018 в 11:04

    «Качественный» уровень записи..Вокалиста — на курсы повышения квалификации…

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  3. Зеля 26.06.2018 в 11:07

    Ну дык это ж демо ещё. Но пока хз в любом случае.

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  4. Dr. Chaos 26.06.2018 в 12:40

    Атлична атлична например! Очень аутентично, прям 1990 год.

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  5. Dr. Chaos 26.06.2018 в 12:43

    Gerber написал(а):
    «Качественный» уровень записи..Вокалиста — на курсы повышения квалификации…


    Стесняюсь спросить, а ты, собссно, Nocturnus раньше слушал? И вообще классический death metal начала 90-х? Это не баг, а фича!

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  6. Gerber 26.06.2018 в 18:45

    Dr. Chaos написал(а):
    Gerber написал(а):
    «Качественный» уровень записи..Вокалиста — на курсы повышения квалификации…

    Стесняюсь спросить, а ты, собссно, Nocturnus раньше слушал? И вообще классический death metal начала 90-х? Это не баг, а фича!


    Nocturnus, батенька слушал, конечно! Причем, еще в начале 90-х. Я ж не говорю, что он «исполняет» хуже чем, скажем в 1990-м. А о том, что спустя почти 30 лет, нифига не лучше. Для этих целей и нужны курсы повышения квалификации «на местах» С остальным док, конечно соглашусь)

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