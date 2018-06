NOCTURNUS AD выпускают продолжение легендарного альбома «The Key»

..Во всяком случае, именно так позиционируется дебютный релиз группы Майка Браунинга NOCTURNUS AD — которая вроде бы и не реюнион (потому как запрещено юридически), но логическое, концептуальное и музыкальное продолжение пионерской прогрессив-дэз-метал команды из Флориды. А похоже или нет, уже можно немножко попробовать, прослушав демо нового трека «Aeon Of The Ancient Ones».

«Несмотря на то, что в группе AFTER DEATH, которая была создана после моего увольнения из NOCTURNUS, играют те же люди, что и в NOCTURNUS AD, параллельно будут существовать обе команды, c NOCTURNUS AD в приоритете, — поясняет Майк свою запутанную историю, добавляя, что его так часто просили на концертах «ноктурнусов», что в итоге самому захотелось раскопать стюардессу поднять архивы 28-летней давности и записать продолжение The Key. — Лирическая история альбома будет продолжена в новых темах — ровно с того момента, на чем остановилась «Empire Of The Sands». Если в AFTER DEATH доминирует оккультная тематика, то NOCTURNUS AD — это sci-fi и horror».

Ну а как оно будет вживую, заценим в этом году на Brutal Assault.