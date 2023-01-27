Nicolas Cage: «Блэк-метал произошел от классической музыки!»Блог
Признание пришло откуда не ждали! Nicolas Cage — наверное, самый большой знаток и любитель тяжелой музыки во всем Голливуде — поделился музыкальными наблюдениями на тему блэк-метала.
«Мой сын Weston познакомил меня с блэк-метал музыкой, которая так популярна в Норвегии. У нее довольно плохая репутация, в связи с поджогами церквей в начале 90-х и прочим, однако сам по себе блэк произошел от классической музыки! Weston слушал группы вроде DIMMU BORGIR, и я считал, что вокалисты в них потрясающие, а в самой музыке много классических влияний. Они вообще составляют фундамент метала, что само по себе интересно, так как в истоках значатся работы Баха, Вагнера и Бетховена. Не о многих жанрах современной музыки можно сказать такое, потому как большая ее часть пошла от госпела и африканских мотивов. Мне кажется, что-то в этом есть».
Одно только жалко. Сын Николаса Weston «Arcane» Coppola Cage, выпустивший в 2009-м очень симпатичный альбом под вывеской EYES OF NOCTUM, забил на проект; следом придумал какую-то невнятную хрень типа «ghost metal», выпустил альбом и забил на нее; сделал ориентал фолк-блэк команду ARSH ANUBIS, выпустил альбом и забил на нее, — а теперь рассказывает про свою тяжкую судьбу и плохого родителя. А ведь мог бы
жечь церкви играть блэк-метал на радость отцу!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 142
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