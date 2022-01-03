Ничто не вечно никогда. MAYBESHEWILL вернулись с альбомом «No Feeling Is Final»

Британские построкеры-инструментальщики MAYBESHEWILL уходили, замутив финальный мини-тур в 2015-м. Потом передумали и, не совсем удачно выбрав время возврата, воссоединились в 2020-м, так и не успев в полной мере отметить это дело концертно. Тем не менее, к финалу 2012 поспел пятый полноформатник No Feeling Is Final — ибо, как говорилось в пересмотренной за праздники классике, «с любимыми не расставайтесь».

Обреченно-нежный и грустный, словно взгляд, устремленный в последний закат; мелодраматически-кинематографичный; оркестрованно-пышный и тут же, понижая уровень эпического размаха, минималистичный по звуку — когда авторское повествование перехватывает пианино и, в тихой печали, мягко транслирует антиглобалистско-социалистическо-зеленую повестку команды.

Изменения климата, коварные корпорации, мировые грехи, всеохватная людская апатия, безразличность и жадность, разрушающие планету и человечество. Надвигающаяся катастрофа глобальных размеров (кстати, все уже оценили фильм «Не смотри вверх»?), тормошащая всех и каждого неприятным чувством под ложечкой. Тем не менее, по мнению англичан, ничто не предопределено, «No Feeling Is Final», и если мы все постараемся, возьмемся за руки и, остановив разрушительные процессы, захотим повернуть историю вспять, все это непременно получится.

Соглашаться или нет, верить или иронизировать — имхо, прелесть инструментальной музыки в том, что, не читая историй, додумывать смысл композиций легко самому. Тем более, с настолько образной группой, как MAYBESHEWILL. Чудная музыка.

<a target="_blank" rel="nofollow" href="https://mybshwll.bandcamp.com/album/no-feeling-is-final" >No Feeling is Final by Maybeshewill</a>

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