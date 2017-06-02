Нехороший звоночек: фестиваль «Rock Am Ring» прерван ввиду террористической угрозы

Хотя даже не то чтобы прерван: этот масштабный немецкий рок-фест, проходящий в режиме солд-аут, едва успел начаться, как стали поступать сведения о возможной террористической атаке, и 80000 посетителей попросили покинуть площадку. Полиция оцепила территорию, и пока остается лишь надеяться, что завтра мероприятие продолжится согласно намеченным планам: в 11 часов организаторы обещали сделать заявление по итогам расследования.

Вообще, фестиваль этот в последнее время обрел статус несколько невезучего: два года подряд в его даты — а это неизменно первые выходные июня — бушевали злобные грозы, калеча посетителей (33 человека были травмированы в позапрошлом году, более 70 в прошлом, после чего было решено отменить третий день феста), однако если на природу сетовать бесполезно, то эвакуация в связи с угрозой теракта — это уже некая новая и весьма неприятная реальность. А также грустное начало летних рок/метал-фестов.

Следить за новостями Rock Am Ring можно в твиттере и фб феста, также апдейты появляются на официальном сайте, где в 2017-м запущен инновационный live-стрим с 360-градусным обзором. Если, конечно, еще будет на что посмотреть…