Netflix запускает киносервис для металхедов «Thunderflix»

«Представьте себе Netflix, но только для металистов», — так позиционируется новый сервис «Thunderflix» (с дурацким, надо сказать, логотипом), который уже запущен, работает на разнообразных платформах (но недоступен в России). Подписка стоит $6.66 в месяц или $66.60 в год, плюс можно попробовать недельный бесплатный пробничек. Как можно видеть на главной странице, в настоящий момент на «Thunderflix» представлен ряд концертников, от SLIPKNOT и BLACK SABBATH до SCORPIONS, а также фильм «Murder In The Front Row: The San Francisco Bay Area Thrash Metal Story».

«Хочу, чтобы «Thunderflix» стал главной библиотекой метал-концертов и фильмов о музыке, которые выходили в последние 30+ лет, — рассказывает основатель сервиса Samuel Douek, — в том числе концерты, которые издавались только на VHS или DVD, разнообразные бонусные издания и т.д. Также хочу собрать все, что создавалось и стримилось онлайн во время пандемии.

Мы в «Нетфликсе» хорошо понимаем, как работает киноиндустрия. Но что немаловажно, за новым сервисом стоят настоящие металхеды, которые ценят эту музыку во всех ее проявлениях и жанрах. И мы готовимся поднять свои мечи — за Вальхаллу!»

Аминь.

