Нескучный понедельник: в Минске выступят финские трэшеры LOST SOCIETY

Для тех, кто выживет после сегодняшнего блэка, в понедельник есть опция взбодрить десны в том же «Брюгге»: концерт финских дарований LOST SOCIETY. Бомбанула группа в 2013-м, выпустив дебютник Fast Loud Death на, представьте себе, Nuclear Blast. Скоростной, прямолинейно-олдскульный зверский трэш заиграли ребята, едва достигшие совершеннолетия, — и эта молодость, задор, искусная гитарная работа, а также недурственный материал сделали свое дело. Остальное доделал лейбл.

На сегодняшний день у группы вышло еще два альбома, Terror Hungry (2014) и Braindead (2016), на подходе очередной — и, судя по синглу «No Absolution», появившемуся в середине июня, сейчас музыканты взяли ориентацию на грув, чуть сбавив скорость и напоминая местами TRIVIUM. Хорошо это, плохо? Узнаем завтра.